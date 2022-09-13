***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.09.2022 18:15
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mülkiyeti Şirketimize ait olan İzmir İli, Konak İlçesi, 8601 ada 1 parsel (yeni 2 parsel) sayılı taşınmaz için "İzmir Konak Karma Projesi" adıyla İlk İnşaat Taah. San ve Tic. AŞ - KAF Teknik Yapı ve İnş. San. ve Tic. AŞ İş Ortaklığı ile Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı" modeline göre 05.01.2018 tarihinde imzalanan yüklenici sözleşmesinin, yüklenicinin sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle fesih edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062882
BIST
18:053.427
En Yüksek
|Değişim
|: -6,09%
|| -222,33
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.427
18:0518,2524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0373
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
18:0518,2512
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,1975
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2334
18:05998,72
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -12,20
|Açılış
|: 998,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|13,53
|166.834.797
|% 10,00
|
|ROYAL
|6,93
|4.253.107
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|3.297.881
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|917.032
|% 9,99
|
|OYYAT
|30,88
|91.424.662
|% 9,97
|
|TCELL
|23,22
|2.222.291.636
|% -10,00
|
|UTPYA
|23,76
|2.188.972
|% -10,00
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|ASUZU
|264,90
|352.138.381
|% -9,99
|
|HALKB
|13,62
|5.654.153.419
|% -9,98
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|YKBNK
|8,73
|13.028.181.689
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,30
|10.930.020.109
|% -9,96
|
|THYAO
|71,10
|10.688.416.747
|% -5,14
|
|ASELS
|30,00
|8.344.705.835
|% -6,95
|
|YKBNK
|8,73
|13.028.181.689
|% -9,91
|
|EKGYO
|4,82
|5.850.213.632
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,30
|10.930.020.109
|% -9,96
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|KRDMD
|14,45
|6.946.908.618
|% -5,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2424
|18,2534
|% 0,21
|
|Euro
|18,2348
|18,2436
|% -1,11
|
|Sterlin
|20,9693
|21,0744
|% -1,24
|
|Frank
|18,9201
|19,0340
|% -0,60
|
|Riyal
|4,8405
|4,8647
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-23,63
|
|Altın Gr.
|999
|999
|-11,51
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.746
|6.817
|-39,00
|
|Yarım
|3.287
|3.333
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.666
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,45
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,19
|
|B. Petrol
|92,45
|92,45
|-1,55
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YKBNK
Yüzde -8.15 oranında düşüşle 8.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 344, 021, 582 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, EKGYO, TTKOM
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, HALKB, TUPRS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -142, 47 kaybederek (% -4.36 ) 3, 127
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUFA, OYYAT, PAGYO, RODRG, HKTM, NTHOL, ROYAL, IEYHO, FRIGO, COSMO