***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMülkiyeti Şirketimize ait olan İzmir İli, Konak İlçesi, 8601 ada 1 parsel (yeni 2 parsel) sayılı taşınmaz için "İzmir Konak Karma Projesi" adıyla İlk İnşaat Taah. San ve Tic. AŞ - KAF Teknik Yapı ve İnş. San. ve Tic. AŞ İş Ortaklığı ile Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı" modeline göre 05.01.2018 tarihinde imzalanan yüklenici sözleşmesinin, yüklenicinin sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle fesih edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062882BIST