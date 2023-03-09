***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2023 15:49
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz gayrimenkul portföyünde yer alan İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 8601 Ada 2 Parsel üzerinde yapılacak olan "İzmir Konak Karma Projesi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı" işi için en uygun teklifi veren Rec Uluslararası İnşaat Yatırım San. Ve Tic. AŞ ile ana yüklenici sözleşmesi imzalanmıştır.
4.440.000.000,00_TL + KDV Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri üzerinden %35 Şirket Payı Gelir Oranı ile 1.554.000.000,00_TL + KDV Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri'nin ve Satış Toplam Geliri'nin artması halinde artan toplam gelir üzerinden %35 payın Şirketimize ödenmesi Rec Uluslararası İnşaat Yatırım San. Ve Tic. AŞ tarafından taahhüt edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122238
BIST
17:595.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,84
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.503
En Düşük
5.432
17:5918,9506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9626
En Düşük
18,7511
17:5920,0798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0959
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,2741
En Düşük
19,8313
17:591.114,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 9,12
|Açılış
|: 1.114,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.104,89
|
1.118,49
En Düşük
1.101,78
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CANTE
|73,70
|124.490.392
|% 10,00
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|BASCM
|5,94
|2.004.271
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,10
|56.027.644
|% 10,00
|
|CMBTN
|588,60
|85.502.966
|% 10,00
|
|EMKEL
|10,35
|618.132.660
|% -10,00
|
|RODRG
|72,25
|55.299.506
|% -9,97
|
|DOBUR
|51,20
|37.717.373
|% -9,94
|
|OTTO
|95,60
|1.843.436
|% -7,00
|
|VANGD
|7,75
|13.919.028
|% -6,40
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|EREGL
|42,98
|8.047.782.858
|% -0,09
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|DGGYO
|23,56
|5.117.925.791
|% 9,99
|
|SKBNK
|2,62
|745.036.989
|% -2,60
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9468
|18,9506
|% 0,05
|
|Euro
|20,0723
|20,0798
|% 0,48
|
|Sterlin
|22,4919
|22,6047
|% 0,51
|
|Frank
|20,1343
|20,2556
|% 0,45
|
|Riyal
|5,0284
|5,0537
|% -0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|14,11
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|9,12
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|31,00
|
|Tam
|7.553
|7.616
|30,00
|
|Yarım
|3.690
|3.727
|15,00
|
|Çeyrek
|1.845
|1.863
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,08
|20,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,25
|12,26
|0,06
|
|B. Petrol
|83,05
|83,05
|0,39
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 02 artarak (% 0.00 ) 6, 017
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, CIMSA, OYAKC
-
17:59XU100
Endeks 5, 452 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 93, 228.00 milyon TL de
-
17:59SAMAT
Yüzde 9.90 oranında artışla 23.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 398, 152 adet işlem
-
17:58PRZMA
Yüzde 4.79 oranında artışla 11.15 lira fiyatla işlem gören hissede 288, 102 adet işlem