***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nın 25.09.2023 tarih ve E-12233903-340.13-42544 sayılı yazısı ileŞirketimizin, görev süreleri 31.03.2023 tarihinde dolan ve 09.08.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında tekrar atanan bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sayın Rıfat DEMİRBAŞ, Sayın Ömer DEMİR ve Sayın Mustafa ŞENGÜL hakkında? söz konusu şahısların Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6. numaralı maddesinde yer alan şartları taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanları, özgeçmişleri ve kurumsal yönetim komitesinin raporu dikkate alınarak, herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197179BIST