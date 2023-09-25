***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.09.2023 18:31
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın 25.09.2023 tarih ve E-12233903-340.13-42544 sayılı yazısı ile
Şirketimizin, görev süreleri 31.03.2023 tarihinde dolan ve 09.08.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında tekrar atanan bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sayın Rıfat DEMİRBAŞ, Sayın Ömer DEMİR ve Sayın Mustafa ŞENGÜL hakkında? söz konusu şahısların Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6. numaralı maddesinde yer alan şartları taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanları, özgeçmişleri ve kurumsal yönetim komitesinin raporu dikkate alınarak, herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197179
BIST
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18:058.305
En Düşük
|Değişim
|: 3,30%
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|: 27,2200
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
27,1176
18:0528,8494
En Yüksek
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|: 28,8500
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28,7826
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|Açılış
|: 1.676,68
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|: 1.680,29
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1.712,02
En Düşük
1.675,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CIMSA
|325,70
|868.727.286
|% 10,00
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|IZENR
|53,90
|437.621.127
|% 10,00
|
|DYOBY
|35,64
|141.661.917
|% 10,00
|
|EMNIS
|77,00
|3.427.337
|% 10,00
|
|QNBFB
|276,10
|34.054.022
|% 10,00
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|KENT
|485,20
|10.214.226
|% -9,98
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|SUMAS
|221,50
|4.049.443
|% -5,34
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|YBTAS
|85.086,50
|3.621.415
|% -4,67
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|EUKYO
|10,35
|10.986.185
|% -4,61
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|ELITE
|53,00
|130.320.686
|% -4,50
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|THYAO
|232,50
|10.738.526.394
|% 2,83
|
|EREGL
|46,32
|10.197.271.450
|% 7,02
|
|TUPRS
|166,00
|9.789.735.834
|% 7,72
|
|KONTR
|336,60
|6.061.092.521
|% 5,32
|
|ISCTR
|25,16
|5.848.152.539
|% 1,04
|
|ZOREN
|5,07
|1.899.708.906
|% 4,11
|
|EKGYO
|8,18
|2.936.364.869
|% 3,41
|
|SKBNK
|5,91
|1.423.915.911
|% 5,91
|
|ISCTR
|25,16
|5.848.152.539
|% 1,04
|
|EREGL
|46,32
|10.197.271.450
|% 7,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2073
|27,2138
|% 0,27
|
|Euro
|28,8356
|28,8535
|% -0,27
|
|Sterlin
|33,1511
|33,3173
|% 0,09
|
|Frank
|29,7359
|29,9150
|% -0,25
|
|Riyal
|7,2323
|7,2686
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-9,26
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.677
|-3,57
|
|Cumhuriyet
|11.375
|11.547
|4,00
|
|Tam
|11.087
|11.189
|-1,00
|
|Yarım
|5.560
|5.618
|0,00
|
|Çeyrek
|2.772
|2.809
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|20,21
|20,23
|-0,34
|
|B. Petrol
|91,92
|91,92
|-0,04
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 280, 65 artarak (% 3.32 ) 8, 725
-
17:58XU100
Endeks 8, 305 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 31 üstünde . İşlem hacmi 146, 728.00 milyon TL de
-
17:58TLMAN
Yüzde 7.22 oranında artışla 93.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 098 adet işlem
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17:56HATSN
Yüzde 9.98 oranında artışla 27.34 lira fiyatla işlem gören hissede 153, 959 adet işlem
-
17:54GWIND
Yüzde 7.78 oranında artışla 37.94 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 112, 613 adet işlem