***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2023 18:01
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın Ebru BOZDOĞANGİL 30.11.2023 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Yeni atama yapılınca KAP'ta açıklanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221299
BIST
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17:557.928
En Düşük
|Değişim
|: -1,02%
|| -81,58
|Açılış
|: 8.008
|
|Önceki Kapanış
|: 8.009
|
7.913
En Yüksek
8.049
17:5528,8628
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0666
|Açılış
|: 28,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9568
En Düşük
28,7532
17:5531,5528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,2109
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,8655
En Düşük
31,4722
17:551.889,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -11,68
|Açılış
|: 1.889,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,40
|
1.905,31
En Düşük
1.883,28
BIST En Aktif Hisseler17:53
|BINHO
|294,25
|1.192.071.719
|% 10,00
|
|EKOS
|27,28
|83.788.447
|% 10,00
|
|YGYO
|2,86
|117.766.263
|% 10,00
|
|INGRM
|726,00
|180.940.394
|% 10,00
|
|VBTYZ
|170,50
|168.433.433
|% 10,00
|
|DAPGM
|36,76
|1.622.444.738
|% -9,99
|
|LIDER
|175,80
|17.622.673
|% -9,98
|
|DOFER
|35,02
|144.408.397
|% -9,97
|
|AVHOL
|41,00
|550.409.876
|% -9,97
|
|SMART
|33,28
|26.920.558
|% -9,96
|
|THYAO
|251,50
|6.967.349.886
|% -1,37
|
|ISCTR
|21,58
|3.381.946.293
|% -1,64
|
|AKBNK
|33,84
|3.003.922.943
|% -0,24
|
|SASA
|48,58
|2.792.123.148
|% -4,93
|
|ASELS
|48,60
|2.622.885.586
|% 1,25
|
|ISCTR
|21,58
|3.381.946.293
|% -1,64
|
|EKGYO
|7,34
|1.097.847.136
|% -0,81
|
|ODAS
|11,00
|1.624.082.866
|% -5,01
|
|YKBNK
|19,14
|2.218.550.133
|% -1,03
|
|ZOREN
|5,05
|508.337.099
|% -1,37
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8595
|28,8629
|% -0,23
|
|Euro
|31,5473
|31,5653
|% -0,62
|
|Sterlin
|36,2947
|36,4767
|% -0,82
|
|Frank
|32,8159
|33,0136
|% -0,42
|
|Riyal
|7,6707
|7,7092
|% -0,20
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,09
|25,12
|% 0,66
|
|Platin
|927,27
|928,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.028,34
|1.030,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,52
|83,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,91
|2.035,24
|% 0,66
|
Seans Raporu
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