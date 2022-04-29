***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimiz bedelsiz sermaye artırımı SPK onayı ve bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.04.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.750.000.000Mevcut Sermaye (TL) 1.000.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.145.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011 355.184.306,348 51.501.724,420 14,50000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011 NâmaB Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3 644.815.693,652 93.498.275,580 14,50000 B Grubu B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 1.000.000.000 145.000.000,000 14,50000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 06.05.2022Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.04.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 29.04.2022SPK Başvuru Tarihi 11.04.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 29.04.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 10.05.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 09.05.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 1.750.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.000.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı 2021 yılı karından karşılanmak üzere 145.000.000,-TL bedelsiz artırılarak 1.145.000.000,-TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek A ve B grubu paylara ilişkin "Borsa İhraç Belgesi" Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Nisan 2022 tarih ve 22/675 sayılı kararıyla onaylanmış ve çıkarılmış sermayeyi gösteren Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmiştir. Bedelsiz Sermaye artırımına ilişkin başvurumuzun uygun görülerek onaylandığı hususu 28 Nisan 2022 tarih ve 2022/22 sayılı haftalık bültende ilan edilmiş olup Kurul'un 29 Nisan 2022 tarihli yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi (002) v1.pdfEK: 2 Esas sözleşmenin çıkarılmış sermayeyi gösteren yeni şekli.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025705BIST