***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.08.2023 16:39
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimiz bedelsiz sermaye artırımı SPK başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.08.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 1.717.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.950.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011 610.029.046,152 157.841.482,320 25,87442 279.923.175,260 45,88686 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011 Nâma
B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3 1.107.470.953,848 286.551.694,680 25,87442 508.183.647,740 45,88686 B Grubu B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 1.717.500.000 444.393.177,000 25,87442 788.106.823,000 45,88686
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 21.599.008
Emisyon Primi (TL) 301.118.336
Geçmiş Yıl Karları (TL) 121.675.833
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.08.2023
SPK Başvuru Tarihi 15.08.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
09 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereği Yönetim Kurulunun bugün gerçekleşen toplantısında
2022 yılı kar dağıtım tablosunda gösterilen Şirket karının % 34,42'si ve ödenmiş sermayenin %45,89‘u oranındaki, 788.106.823,-TL'lik kar tutarının,
Yasal kayıtlarımızda bulunan, 21.599.008,- TL tutarındaki "Sermaye Düzeltme Farkları", 301.118.336,- TL tutarındaki "Paylara ilişkin primler" 121.675.833,- TL tutarındaki "Geçmiş Yıllar Karları"ndan oluşan toplam 444.393.177,- TL iç kaynağın,
bedelsiz pay şeklinde dağıtılarak sermayeye ilave edilmesi sonucu
5.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 1.717.500.000,- TL olan Şirketimiz ödenmiş sermayesinin %71.76 oranında artırılarak 2.950.000.000,- TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş ve Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185613
BIST