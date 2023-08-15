***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimiz bedelsiz sermaye artırımı SPK başvurusu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.08.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 1.717.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.950.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011 610.029.046,152 157.841.482,320 25,87442 279.923.175,260 45,88686 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011 NâmaB Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3 1.107.470.953,848 286.551.694,680 25,87442 508.183.647,740 45,88686 B Grubu B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 1.717.500.000 444.393.177,000 25,87442 788.106.823,000 45,88686İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 21.599.008Emisyon Primi (TL) 301.118.336Geçmiş Yıl Karları (TL) 121.675.833Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.08.2023SPK Başvuru Tarihi 15.08.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk Açıklamalar09 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereği Yönetim Kurulunun bugün gerçekleşen toplantısında2022 yılı kar dağıtım tablosunda gösterilen Şirket karının % 34,42'si ve ödenmiş sermayenin %45,89‘u oranındaki, 788.106.823,-TL'lik kar tutarının,Yasal kayıtlarımızda bulunan, 21.599.008,- TL tutarındaki "Sermaye Düzeltme Farkları", 301.118.336,- TL tutarındaki "Paylara ilişkin primler" 121.675.833,- TL tutarındaki "Geçmiş Yıllar Karları"ndan oluşan toplam 444.393.177,- TL iç kaynağın,bedelsiz pay şeklinde dağıtılarak sermayeye ilave edilmesi sonucu5.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 1.717.500.000,- TL olan Şirketimiz ödenmiş sermayesinin %71.76 oranında artırılarak 2.950.000.000,- TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş ve Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185613BIST