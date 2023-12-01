***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoBüşra KILIÇ Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı 09.05.2022 0 216 285 94 08 yatirimciiliskileri@vakifgyo.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerONUR İNCEHASAN Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yoktur Yoktur.AHMET ŞENOCAK Teknik -Operasyonel Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi Yoktur YokturÖZER EROĞUZ Mali-Ticari Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Yoktur Yokturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221503BIST