***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
04.04.2022 15:33
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
31.03.2022 tarihinde gerçekleşen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan görev dağılımı sonucu
Sn. Mikail HIDIR'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Sn. Dr. Şükrü Mete TEPEGÖZ'ün Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmelerine,
Denetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Mustafa ŞENGÜL'ün, Üyeliğine Sn.Rıfat DEMİRBAŞ'ın,
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Sn. Rıfat DEMİRBAŞ'ın, Üyeliğine Sn. Tevfik ERPEK'in,
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Ömer DEMİR'in, Üyeliğine Sn. Tevfik ERPEK'in seçilmelerine,
Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)"nin 11. Maddesi gereği Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Ebru BOZDOĞANGİL'in Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye olarak seçilmesine,
Karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015422
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|IPEKE
|18,95
|162.020.726
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|AYGAZ
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|121.922.062
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|ULUSE
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|1.738.667
|% 9,95
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|DAPGM
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|ATSYH
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|EMNIS
|20,42
|62.163
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|PAPIL
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|2.531.142.764
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|SISE
|16,15
|2.310.387.997
|% 5,07
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|ASELS
|25,34
|2.182.772.430
|% 2,26
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|AKBNK
|7,60
|2.156.664.187
|% 3,97
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|EKGYO
|2,50
|1.443.229.149
|% 4,60
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|AKBNK
|7,60
|2.156.664.187
|% 3,97
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|KARSN
|5,68
|1.668.782.820
|% -4,86
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|GARAN
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|3.212.365.427
|% 1,04
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|YKBNK
|4,15
|1.016.547.931
|% 0,97
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,6868
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|% 0,04
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|Euro
|16,1514
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|Sterlin
|19,1863
|19,2826
|% -0,06
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|Frank
|15,8018
|15,8970
|% -0,01
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|Riyal
|3,9028
|3,9223
|% 0,01
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.934
|1.934
|9,02
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|Altın Gr.
|912
|912
|2,82
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|Cumhuriyet
|6.047
|6.137
|24,00
|
|Tam
|6.014
|6.164
|19,40
|
|Yarım
|2.907
|2.982
|9,39
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|4,70
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|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|0,01
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|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
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