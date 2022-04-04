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***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

04.04.2022 15:33
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

31.03.2022 tarihinde gerçekleşen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasında  yapılan görev dağılımı sonucu  
Sn. Mikail HIDIR'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Sn. Dr. Şükrü Mete TEPEGÖZ'ün Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmelerine,
Denetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Mustafa ŞENGÜL'ün, Üyeliğine Sn.Rıfat DEMİRBAŞ'ın,
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Sn. Rıfat DEMİRBAŞ'ın, Üyeliğine Sn. Tevfik ERPEK'in,
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Ömer DEMİR'in, Üyeliğine Sn. Tevfik ERPEK'in seçilmelerine,
Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)"nin 11. Maddesi gereği Yatırımcı İlişkileri  Müdürü Sn. Ebru BOZDOĞANGİL'in Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye olarak seçilmesine,          
Karar verilmiştir.
              
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015422


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