***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan görev dağılımı sonucuDenetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Mustafa ŞENGÜL'ün, Üyeliğine Sn.Rıfat DEMİRBAŞ'ın,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Sn. Rıfat DEMİRBAŞ'ın, Üyeliğine Sn. Tevfik ERPEK'in,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Ömer DEMİR'in, Üyeliğine Sn. Tevfik ERPEK'in seçilmelerine,Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)"nin 11. Maddesi gereği Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Ebru BOZDOĞANGİL'in Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye olarak seçilmesine,Karar verilmiştir.Ayrıca, 09.08.2023 tarihinde gerçekleşen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilen Sayın Rıfat DEMİRBAŞ, Sayın Ömer DEMİR ve Sayın Mustafa ŞENGÜL'ün bağımsızlık beyanları Aday Gösterme Komitesi tarafından Kurumsal Yönetim Tebliği (II–17.1) madde 4.3.6'da yer alan kriterler çerçevesinde incelenmiş bağımsızlık kriterlerini taşıdığı, söz konusu mevzuat uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne uygun olduğu Aday Gösterme Komitesi Raporu ile tespit edilmiş ve aday listesi Kurumsal Yönetim Tebliği (II–17.1) madde 4.3.7 uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüş ve değerlendirmesine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185611BIST