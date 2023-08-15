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***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

15.08.2023 16:38
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                 Yönetim Kurulu Üyeleri arasında  yapılan görev dağılımı sonucu
Denetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Mustafa ŞENGÜL'ün, Üyeliğine Sn.Rıfat DEMİRBAŞ'ın,
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Sn. Rıfat DEMİRBAŞ'ın, Üyeliğine Sn. Tevfik ERPEK'in,
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Ömer DEMİR'in, Üyeliğine Sn. Tevfik ERPEK'in seçilmelerine,
Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)"nin 11. Maddesi gereği Yatırımcı İlişkileri  Müdürü Sn. Ebru BOZDOĞANGİL'in Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye olarak seçilmesine,         
Karar verilmiştir.
Ayrıca, 09.08.2023 tarihinde gerçekleşen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilen  Sayın Rıfat DEMİRBAŞ, Sayın Ömer DEMİR ve  Sayın Mustafa ŞENGÜL'ün bağımsızlık beyanları Aday Gösterme Komitesi tarafından  Kurumsal Yönetim Tebliği (II–17.1) madde 4.3.6'da yer alan kriterler çerçevesinde incelenmiş bağımsızlık kriterlerini taşıdığı, söz konusu mevzuat uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne uygun olduğu Aday Gösterme Komitesi Raporu ile tespit edilmiş ve aday listesi Kurumsal Yönetim Tebliği (II–17.1) madde 4.3.7 uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun  görüş ve değerlendirmesine sunulmuştur.
 
              





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185611


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