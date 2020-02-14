***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.02.2020 14:23
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819016
BIST
14:55120.827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 285,97
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.537
14:556,0598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0182
|Açılış
|: 6,0530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0630
En Düşük
6,0344
14:556,5660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0113
|Açılış
|: 6,5620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5764
En Düşük
6,5408
14:55306,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,68
|Açılış
|: 306,97
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,34
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,86
|568.142.529
|% 19,17
|
|AYCES
|12,74
|6.132.586
|% 14,98
|
|ARDYZ
|17,85
|252.113.277
|% 12,97
|
|ALCTL
|20,00
|51.346.742
|% 12,30
|
|ISYAT
|2,88
|88.621.760
|% 10,77
|
|TUKAS
|12,65
|2.715.138
|% -17,10
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|OZBAL
|2,39
|10.812.043
|% -8,78
|
|RHEAG
|2,15
|40.546.516
|% -8,51
|
|SAFKR
|3,10
|1.094.715
|% -7,46
|
|THYAO
|14,97
|1.065.780.030
|% -0,13
|
|ASELS
|29,34
|1.029.465.319
|% 3,97
|
|GSRAY
|2,86
|568.142.529
|% 19,17
|
|ISGYO
|2,25
|520.657.710
|% 8,70
|
|PETKM
|4,14
|410.729.614
|% 1,47
|
|ISGYO
|2,25
|520.657.710
|% 8,70
|
|GSRAY
|2,86
|568.142.529
|% 19,17
|
|CEMAS
|1,24
|184.047.522
|% 2,48
|
|KARSN
|1,90
|239.292.969
|% 3,26
|
|IHLGM
|1,40
|144.693.921
|% 2,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8714
|7,9109
|% 0,13
|
|Frank
|6,1484
|6,1855
|% 0,05
|
|Riyal
|1,6104
|1,6184
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.577
|-0,03
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,73
|
|Cumhuriyet
|2.031
|2.062
|2,00
|
|Tam
|2.023
|2.073
|0,35
|
|Yarım
|978
|1.003
|0,16
|
|Çeyrek
|490
|501
|0,09
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,73
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|57,17
|57,17
|0,83
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:05COSMO
Yüzde 5.41 oranında artışla 2.73 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 033 adet işlem
-
15:03ULUUN
Yüzde 4.35 oranında artışla 4.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 984, 608 adet işlem
-
15:02GSRAY
Yüzde 18.33 oranında artışla 2.84 lira fiyatla işlem gören hissede 208, 087, 356 adet işlem
-
15:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 617, 72 artarak (% 0.43 ) 144, 706
-
15:01XU100
Endeks 121, 013 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 8, 339.00 milyon TL de