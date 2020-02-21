***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 10:05
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820703
BIST
10:15114.708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -933,75
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
115.179
En Düşük
114.453
10:156,1102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0091
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1113
En Düşük
6,0869
10:156,5982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0121
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5986
En Düşük
6,5655
10:15320,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 2,90
|Açılış
|: 320,62
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
320,74
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,20
|18
|% 15,00
|
|DGGYO
|6,43
|2.910.674
|% 13,01
|
|MRDIN
|5,58
|20.104.308
|% 8,14
|
|MZHLD
|14,70
|706
|% 7,93
|
|SRVGY
|12,80
|149.896
|% 6,67
|
|TSPOR
|5,00
|22.725.325
|% -19,74
|
|IZMDC
|9,39
|52.962
|% -14,09
|
|ESCOM
|2,35
|884.118
|% -13,60
|
|GSRAY
|2,70
|8.316.077
|% -13,46
|
|DITAS
|10,16
|18.144
|% -12,86
|
|THYAO
|14,20
|131.949.298
|% -1,18
|
|ASELS
|28,28
|81.518.459
|% -0,28
|
|KRDMD
|2,68
|60.100.813
|% -1,11
|
|PETKM
|3,89
|36.534.721
|% -1,27
|
|ODAS
|2,02
|33.799.584
|% -1,46
|
|CEMAS
|1,20
|28.895.400
|% -2,44
|
|KRDMD
|2,68
|60.100.813
|% -1,11
|
|ODAS
|2,02
|33.799.584
|% -1,46
|
|EKGYO
|1,51
|24.534.679
|% -1,31
|
|IHLGM
|1,15
|16.550.527
|% -2,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8484
|7,8878
|% 0,16
|
|Frank
|6,1894
|6,2267
|% 0,22
|
|Riyal
|1,6238
|1,6319
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.633
|1.634
|13,82
|
|Altın Gr.
|320
|321
|2,79
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,56
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|58,66
|58,66
|-0,65
|