***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2020 13:54
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821982
BIST
15:25111.958
En Yüksek
|Değişim
|: -2,79%
|| -3.213,34
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.353
15:256,1722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0197
|Açılış
|: 6,1680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1741
En Düşük
6,1506
15:256,7669
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0694
|Açılış
|: 6,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7669
En Düşük
6,6963
15:25327,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 3,34
|Açılış
|: 327,44
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,61
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|ALYAG
|0,78
|775.338
|% 5,41
|
|AYCES
|11,00
|524.624
|% 4,56
|
|BRYAT
|75,00
|33.957.409
|% 2,88
|
|AEFES
|24,26
|25.397.953
|% -0,16
|
|ASLAN
|35,36
|3.146.214
|% -0,34
|
|ALGYO
|15,70
|135.240.690
|% -11,80
|
|HALKS
|3,24
|135.239
|% -10,00
|
|SNPAM
|5,69
|1.771.223
|% -9,68
|
|BRSAN
|11,84
|130.398.445
|% -9,62
|
|TSPOR
|5,53
|40.902.426
|% -9,34
|
|THYAO
|12,61
|1.842.610.932
|% -4,76
|
|ASELS
|28,04
|863.752.415
|% -3,31
|
|KRDMD
|2,79
|679.506.254
|% -4,12
|
|IHLGM
|1,32
|484.595.716
|% -0,75
|
|GARAN
|10,37
|337.240.151
|% -2,45
|
|IHLGM
|1,32
|484.595.716
|% -0,75
|
|KRDMD
|2,79
|679.506.254
|% -4,12
|
|EKGYO
|1,49
|308.225.968
|% -1,97
|
|THYAO
|12,61
|1.842.610.932
|% -4,76
|
|ODAS
|2,09
|263.063.332
|% -4,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9175
|7,9572
|% -0,02
|
|Frank
|6,3296
|6,3677
|% 0,86
|
|Riyal
|1,6393
|1,6475
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|15,20
|
|Altın Gr.
|327
|327
|2,91
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|18,00
|
|Tam
|2.158
|2.211
|21,76
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|10,53
|
|Çeyrek
|523
|535
|5,27
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|51,52
|51,52
|-1,29
|