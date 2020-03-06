***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.03.2020 14:41
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824882
BIST
15:21109.934
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -1.881,36
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
15:216,0931
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0205
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
15:216,8914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0223
|Açılış
|: 6,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9078
En Düşük
6,8333
15:21329,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,92
|Açılış
|: 329,92
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,18
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|5.544.851
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.429.207
|% 14,94
|
|UTPYA
|5,48
|15.741.010
|% 12,99
|
|VAKKO
|6,13
|128.842.069
|% 10,85
|
|ARMDA
|21,18
|1.117.109
|% 9,18
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|OSMEN
|6,05
|7.564
|% -9,70
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|DOCO
|476,10
|1.311.452
|% -7,55
|
|THYAO
|11,23
|827.074.952
|% -4,10
|
|ASELS
|29,80
|534.502.777
|% -1,59
|
|EREGL
|8,95
|350.277.446
|% 2,29
|
|GARAN
|10,02
|318.296.867
|% -2,72
|
|YKBNK
|2,44
|238.696.369
|% -3,56
|
|YKBNK
|2,44
|238.696.369
|% -3,56
|
|ODAS
|2,10
|191.881.702
|% -1,87
|
|KARSN
|1,87
|161.789.948
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,45
|119.982.587
|% -1,36
|
|THYAO
|11,23
|827.074.952
|% -4,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8845
|7,9240
|% -0,21
|
|Frank
|6,4732
|6,5122
|% 0,57
|
|Riyal
|1,6168
|1,6249
|% -0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.686
|12,56
|
|Altın Gr.
|330
|330
|1,25
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.217
|31,00
|
|Tam
|2.174
|2.228
|30,23
|
|Yarım
|1.051
|1.078
|14,62
|
|Çeyrek
|527
|539
|7,32
|
|Gümüş.Ons
|17,46
|17,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|47,83
|47,83
|-2,16
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:32BOSSA
Yüzde -4.94 oranında düşüşle 9.43 lira fiyatla işlem gören hissede 392, 896 adet işlem
-
15:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2474, 09 kaybederek (% -1.85 ) 131, 121
-
15:31XU100
Endeks 109, 771 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 83 altında . İşlem hacmi 5, 891.00 milyon TL de
-
15:29PENGD
Yüzde -5.90 oranında düşüşle 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 614, 139 adet işlem
-
15:27DGATE
Yüzde -5.07 oranında düşüşle 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 730, 770 adet işlem