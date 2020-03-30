***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.03.2020 17:21
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833325
BIST
17:1888.231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 105,68
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
17:186,5709
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 0,1215
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5857
En Düşük
6,4403
17:187,2512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0663
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2682
En Düşük
7,1420
17:18343,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 5,29
|Açılış
|: 343,35
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,62
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|GSDHO
|1,10
|33.341.569
|% 10,00
|
|TUCLK
|3,63
|22.266.386
|% 10,00
|
|TMPOL
|4,73
|5.569.798
|% 10,00
|
|IHYAY
|0,66
|37.198.410
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|11.390.948
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,16
|327.832
|% -10,00
|
|PGSUS
|31,12
|469.796.594
|% -9,90
|
|RTALB
|5,19
|316.839
|% -9,90
|
|MTRYO
|3,85
|3.842.465
|% -9,84
|
|UZERB
|2,31
|135.573
|% -9,77
|
|THYAO
|8,74
|702.036.862
|% -1,35
|
|ASELS
|23,30
|592.106.498
|% 0,78
|
|GARAN
|8,02
|518.599.139
|% 1,78
|
|PGSUS
|31,12
|469.796.594
|% -9,90
|
|SASA
|7,98
|335.066.533
|% 9,92
|
|IHLGM
|0,96
|170.934.976
|% 6,67
|
|GSRAY
|2,04
|286.119.722
|% 5,70
|
|IHLAS
|0,48
|59.677.369
|% 2,13
|
|YKBNK
|1,89
|174.353.908
|% 0,53
|
|TSPOR
|2,80
|240.963.193
|% 8,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1367
|8,1775
|% 1,69
|
|Frank
|6,8469
|6,8882
|% 1,32
|
|Riyal
|1,7463
|1,7551
|% 2,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.623
|1.624
|-4,60
|
|Altın Gr.
|343
|343
|4,74
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,13
|14,16
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|25,80
|25,80
|-2,15
|