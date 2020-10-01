***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 11:14
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877715
BIST
12:311.148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,90
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.143
12:317,7335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0122
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7389
En Düşük
7,6335
12:319,0813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0251
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,0945
En Düşük
8,9695
12:31470,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,89
|Açılış
|: 470,91
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,93
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler12:31
|KENT
|367,50
|1.912.470
|% 10,00
|
|MERKO
|13,20
|113.495.319
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|NATEN
|36,72
|101.925.435
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|122.748.829
|% -9,99
|
|TKURU
|931,50
|3.562.988
|% -9,99
|
|SISE
|7,22
|1.193.127.732
|% -1,37
|
|ASELS
|19,52
|770.069.930
|% 1,04
|
|GARAN
|7,11
|651.005.908
|% 0,14
|
|TURSG
|5,90
|428.776.730
|% 3,87
|
|AVOD
|7,30
|407.501.074
|% 6,73
|
|SISE
|7,22
|1.193.127.732
|% -1,37
|
|GARAN
|7,11
|651.005.908
|% 0,14
|
|KRDMD
|3,38
|285.197.680
|% -0,29
|
|PENGD
|4,84
|361.317.762
|% 1,68
|
|TURSG
|5,90
|428.776.730
|% 3,87
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7260
|7,7335
|% 0,16
|
|Euro
|9,0671
|9,0813
|% 0,28
|
|Sterlin
|9,8982
|9,9478
|% -0,28
|
|Frank
|8,3777
|8,4281
|% 0,56
|
|Riyal
|2,0549
|2,0652
|% 0,36
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|9,86
|
|Altın Gr.
|471
|471
|3,61
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.168
|-2,00
|
|Tam
|3.106
|3.184
|-0,76
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|-0,36
|
|Çeyrek
|753
|770
|-0,18
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|5,86
|5,87
|0,11
|
|B. Petrol
|42,05
|42,05
|-0,25
|