***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2020 10:33
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881058
BIST
11:211.177
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,65
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.175
11:217,9068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0180
|Açılış
|: 7,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9108
En Düşük
7,8718
11:219,3307
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
11:21488,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,72
|Açılış
|: 488,30
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
488,58
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler11:19
|AVGYO
|3,20
|31.097.799
|% 9,97
|
|ATSYH
|5,32
|856.243
|% 9,92
|
|AFYON
|4,69
|143.056.760
|% 3,08
|
|AKCNS
|14,25
|8.482.022
|% 1,50
|
|AKGRT
|8,02
|9.213.699
|% 1,39
|
|AYCES
|55,30
|8.203.747
|% -7,06
|
|AKSUE
|12,31
|4.030.312
|% -2,22
|
|ARENA
|38,32
|2.758.665
|% -2,15
|
|AKENR
|2,38
|48.965.042
|% -2,06
|
|AGYO
|2,65
|9.970.860
|% -1,85
|
|AFYON
|4,69
|143.056.760
|% 3,08
|
|ASELS
|18,07
|99.369.423
|% 0,11
|
|ARCLK
|26,24
|70.838.253
|% 0,31
|
|AKBNK
|5,16
|69.367.676
|% -0,58
|
|AKENR
|2,38
|48.965.042
|% -2,06
|
|AFYON
|4,69
|143.056.760
|% 3,08
|
|BSOKE
|2,32
|59.573.035
|% 4,98
|
|AKENR
|2,38
|48.965.042
|% -2,06
|
|YYAPI
|1,21
|16.791.106
|% 0,83
|
|AKBNK
|5,16
|69.367.676
|% -0,58
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9028
|7,9076
|% 0,24
|
|Euro
|9,3241
|9,3299
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,2680
|10,3195
|% -0,05
|
|Frank
|8,6438
|8,6959
|% 0,07
|
|Riyal
|2,1005
|2,1110
|% 0,21
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|0,35
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,32
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-3,43
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-1,66
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,03
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,33
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,95
|41,95
|0,23
|
Seans Raporu
11:19
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