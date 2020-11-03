***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2020 14:15
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885735
BIST
17:001.139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,51
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.123
17:008,5436
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1035
|Açılış
|: 8,5580
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5468
En Düşük
8,4096
17:0010,0022
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,1789
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0092
En Düşük
9,7754
17:00523,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 8,89
|Açılış
|: 523,26
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
523,50
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler17:00
|KARTN
|2.193,40
|248.023.796
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|ISGSY
|16,02
|71.618.382
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.152.523
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|KRDMD
|3,25
|1.161.192.699
|% -4,69
|
|PETKM
|4,24
|1.071.779.980
|% 3,41
|
|SISE
|6,36
|1.058.219.203
|% 0,00
|
|TSKB
|2,31
|915.905.655
|% -9,41
|
|GARAN
|6,66
|808.547.669
|% 0,76
|
|TSKB
|2,31
|915.905.655
|% -9,41
|
|KRDMD
|3,25
|1.161.192.699
|% -4,69
|
|PETKM
|4,24
|1.071.779.980
|% 3,41
|
|DOHOL
|2,43
|474.000.019
|% -0,41
|
|ODAS
|3,26
|597.324.916
|% 2,19
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5389
|8,5436
|% 1,23
|
|Euro
|9,9972
|10,0022
|% 1,82
|
|Sterlin
|11,0622
|11,1177
|% 1,78
|
|Frank
|9,2848
|9,3407
|% 1,55
|
|Riyal
|2,2681
|2,2795
|% 1,08
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|11,49
|
|Altın Gr.
|523
|523
|8,68
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.522
|72,00
|
|Tam
|3.453
|3.539
|71,74
|
|Yarım
|1.669
|1.712
|34,70
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,31
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,13
|
|B. Petrol
|40,12
|40,12
|1,15
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:11HATEK
Yüzde 8.39 oranında artışla 12.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 032, 651 adet işlem
-
17:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 3 artarak (% 0.26 ) 1, 249
-
17:10
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, PETKM, SISE
-
17:10XU100
Endeks 1, 137 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 27 üstünde . İşlem hacmi 16, 302.00 milyon TL de
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17:09EUYO
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.61 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 020 adet işlem