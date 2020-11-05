***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.11.2020 10:00
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886290
BIST
12:441.179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 11,51
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.181
En Düşük
1.170
12:448,4652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0437
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
12:449,9958
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1160
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
9,9989
En Düşük
9,8472
12:44521,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,80
|Açılış
|: 521,80
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
522,67
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler12:44
|BLCYT
|6,60
|8.607.627
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,41
|4.842.510
|% 10,00
|
|DITAS
|30,60
|2.061.612
|% 9,99
|
|PKENT
|786,50
|26.741
|% 9,98
|
|MEGAP
|14,90
|3.530.898
|% 9,96
|
|DAGHL
|13,50
|1.548.693
|% -10,00
|
|EUYO
|10,44
|2.981.706
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|689.541
|% -9,98
|
|ARTI
|5,59
|106.685
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|327.627
|% -9,97
|
|PETKM
|4,33
|517.589.391
|% 1,64
|
|SISE
|6,56
|506.371.205
|% 1,39
|
|GARAN
|6,95
|497.241.651
|% 0,29
|
|EGEEN
|1.248,20
|432.040.357
|% 2,06
|
|TSKB
|2,12
|374.292.648
|% 2,42
|
|SKBNK
|1,80
|368.721.934
|% 5,88
|
|TSKB
|2,12
|374.292.648
|% 2,42
|
|DOHOL
|2,55
|357.068.365
|% 3,24
|
|ALBRK
|1,71
|217.349.536
|% 4,27
|
|PETKM
|4,33
|517.589.391
|% 1,64
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4609
|8,4652
|% 0,52
|
|Euro
|9,9892
|9,9958
|% 1,17
|
|Sterlin
|10,9923
|11,0474
|% 0,82
|
|Frank
|9,2694
|9,3252
|% 0,84
|
|Riyal
|2,2479
|2,2591
|% 0,41
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|13,68
|
|Altın Gr.
|521
|521
|5,52
|
|Cumhuriyet
|3.457
|3.509
|21,00
|
|Tam
|3.438
|3.524
|17,04
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|8,24
|
|Çeyrek
|833
|852
|4,12
|
|Gümüş.Ons
|24,52
|24,56
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,18
|
|B. Petrol
|40,88
|40,88
|-0,34
|