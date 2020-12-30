***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.12.2020 10:02
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895541
BIST
18:051.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
0
En Düşük
0
18:057,3797
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0157
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,3961
En Düşük
7,3620
18:059,0622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0035
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,0914
En Düşük
9,0310
18:05445,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,14
|Açılış
|: 445,61
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OSTIM
|4,25
|95.648.027
|% 0,00
|
|SAFKR
|11,31
|40.837.992
|% 0,00
|
|PAPIL
|21,76
|99.263.011
|% 0,00
|
|VERTU
|13,01
|64.724.251
|% 0,00
|
|YAYLA
|4,92
|206.319.485
|% 0,00
|
|OSTIM
|4,25
|95.648.027
|% 0,00
|
|SAFKR
|11,31
|40.837.992
|% 0,00
|
|PAPIL
|21,76
|99.263.011
|% 0,00
|
|VERTU
|13,01
|64.724.251
|% 0,00
|
|YAYLA
|4,92
|206.319.485
|% 0,00
|
|GUBRF
|76,45
|2.852.647.907
|% 0,00
|
|THYAO
|12,91
|1.515.058.494
|% 0,00
|
|GARAN
|10,02
|1.422.353.491
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,65
|1.190.681.593
|% 0,00
|
|KARTN
|104,70
|1.040.951.013
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,53
|391.812.031
|% 0,00
|
|KARSN
|3,25
|792.315.428
|% 0,00
|
|TSKB
|1,80
|384.345.030
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,65
|1.190.681.593
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,46
|503.277.506
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3726
|7,3835
|% -0,16
|
|Euro
|9,0471
|9,0777
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,9397
|9,9895
|% -0,11
|
|Frank
|8,3144
|8,3644
|% -0,14
|
|Riyal
|1,9570
|1,9668
|% -0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|3,21
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-42,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|-44,26
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-21,41
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,71
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,35
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,23
|-0,00
|
|B. Petrol
|51,38
|51,38
|0,15
|