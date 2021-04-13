***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 11:19
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927274
BIST
13:311.360
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -16,23
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
13:318,1534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0039
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
13:319,6992
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0175
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
13:31451,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,17
|Açılış
|: 451,88
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler13:31
|MTRKS
|49,56
|5.827.562
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|968.111
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.782.069
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|1.378.955
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.882.028
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|9.730.050
|% -10,00
|
|IDEAS
|72,90
|372.206
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|16.918.741
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|997.165
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|513.007
|% -9,98
|
|EREGL
|16,69
|589.526.106
|% 1,77
|
|FENER
|33,94
|460.308.923
|% 8,43
|
|GARAN
|6,62
|402.564.001
|% 0,00
|
|KOZAL
|112,40
|363.743.289
|% 0,45
|
|NTGAZ
|13,85
|330.544.505
|% -6,92
|
|EKGYO
|1,76
|279.022.444
|% -3,30
|
|TSKB
|1,28
|202.108.845
|% -4,48
|
|YKBNK
|2,05
|204.519.111
|% -0,97
|
|GARAN
|6,62
|402.564.001
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,58
|213.782.476
|% 1,13
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1467
|8,1534
|% 0,05
|
|Euro
|9,6905
|9,6992
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,1610
|11,2170
|% -0,05
|
|Frank
|8,7652
|8,8180
|% -0,41
|
|Riyal
|2,1653
|2,1762
|% -0,05
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-6,96
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.045
|-7,00
|
|Tam
|2.985
|3.063
|-5,63
|
|Yarım
|1.443
|1.482
|-2,72
|
|Çeyrek
|724
|741
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,93
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,03
|
|B. Petrol
|63,99
|63,99
|0,71
|