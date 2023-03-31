***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.03.2023 10:01
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130034
BIST
10:304.867
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -28,79
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.876
En Düşük
4.842
10:3019,1955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0279
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
10:3020,9309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0075
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
21,1194
En Düşük
20,8509
10:301.220,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,21
|Açılış
|: 1.220,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.219,10
BIST En Aktif Hisseler10:28
|UZERB
|221,40
|1.957.176
|% 9,99
|
|EKSUN
|86,50
|17.964.147
|% 9,98
|
|OYAYO
|10,61
|5.316.136
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|23.106.977
|% 9,94
|
|DIRIT
|5,82
|73.914
|% 8,79
|
|DGGYO
|42,94
|2.706.465
|% -9,98
|
|EMKEL
|9,32
|15.200.715
|% -6,99
|
|KUVVA
|41,00
|82.000
|% -6,65
|
|ONCSM
|149,90
|19.898.907
|% -6,25
|
|EMNIS
|43,48
|98.960
|% -5,44
|
|TUPRS
|539,20
|506.839.033
|% 0,04
|
|KOZAL
|21,38
|412.585.957
|% 2,10
|
|GOKNR
|21,98
|400.978.089
|% -0,27
|
|ASELS
|53,00
|392.617.939
|% 0,09
|
|AKFYE
|18,96
|390.486.227
|% -0,21
|
|SKBNK
|2,43
|148.943.135
|% 3,85
|
|ISCTR
|13,30
|295.603.132
|% -1,63
|
|AKFYE
|18,96
|390.486.227
|% -0,21
|
|YKBNK
|9,75
|190.667.242
|% -1,61
|
|KOZAL
|21,38
|412.585.957
|% 2,10
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1894
|19,1959
|% 0,15
|
|Euro
|20,8945
|20,9259
|% -0,06
|
|Sterlin
|23,6839
|23,8027
|% 0,03
|
|Frank
|20,9113
|21,0372
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0971
|5,1227
|% 0,11
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.977
|-3,58
|
|Altın Gr.
|1.223
|1.223
|2,42
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.282
|1,00
|
|Tam
|8.232
|8.329
|11,00
|
|Yarım
|4.036
|4.076
|6,00
|
|Çeyrek
|2.018
|2.038
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,71
|14,74
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,67
|78,67
|0,07
|