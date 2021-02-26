***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarViking Kağıt ve Selüloz A.Ş.'ne ait 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ilişkin faaliyet raporu ekte yer almaktadır.Saygılarımızla.Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913718BIST