***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2021 16:36
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.04.2021 tarihli toplantısında Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Murat BOLAT'ın 01.04.2021 tarihli istifası ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görüşü alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer verilen bağımsızlık kriterlerine sahip Sn. Nalan ERKARAKAŞ'ın, yerine atandığı üyenin görev süresinin tamamlanmak üzere atanmasına ve üyeliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928528
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