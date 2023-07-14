***VKY* *AHGAZ*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
14.07.2023 10:23
***VKY******AHGAZ*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171956
BIST
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11:386.409
En Düşük
|Değişim
|: 0,64%
|| 40,94
|Açılış
|: 6.416
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|Önceki Kapanış
|: 6.368
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6.354
En Yüksek
6.435
11:3826,1976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1774
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
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26,2067
En Düşük
25,9818
11:3829,4407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2123
|Açılış
|: 29,4000
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|Önceki Kapanış
|: 29,3000
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29,4473
En Düşük
29,0484
11:381.648,69
En Yüksek
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|: 0,43%
|| 7,03
|Açılış
|: 1.648,69
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|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
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1.649,63
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler11:34
|KRONT
|26,84
|47.188.932
|% 10,00
|
|TGSAS
|26,62
|17.483.345
|% 10,00
|
|HATEK
|11,11
|36.387.191
|% 10,00
|
|YBTAS
|70.014,40
|700.144
|% 10,00
|
|MAALT
|538,50
|16.875.989
|% 9,99
|
|VANGD
|14,40
|2.572.661
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|54.901.992
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|1.717.210
|% -9,99
|
|GRNYO
|10,24
|21.502.496
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,35
|186.565
|% -9,93
|
|THYAO
|213,60
|4.448.043.143
|% 1,96
|
|ASELS
|71,10
|3.643.868.849
|% 4,56
|
|AKBNK
|24,46
|2.034.140.498
|% 0,08
|
|ASTOR
|83,20
|1.847.265.946
|% -0,06
|
|YKBNK
|13,95
|1.743.303.393
|% -2,24
|
|YKBNK
|13,95
|1.743.303.393
|% -2,24
|
|ISCTR
|14,69
|1.676.547.951
|% -0,47
|
|SKBNK
|2,87
|277.343.013
|% -1,71
|
|AKBNK
|24,46
|2.034.140.498
|% 0,08
|
|EKGYO
|8,37
|657.087.328
|% 0,60
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1911
|26,2065
|% 0,72
|
|Euro
|29,4217
|29,4372
|% 0,71
|
|Sterlin
|34,2668
|34,4386
|% 0,47
|
|Frank
|30,4425
|30,6259
|% 0,80
|
|Riyal
|6,9617
|6,9967
|% 0,60
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-3,87
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.649
|6,92
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.145
|23,00
|
|Tam
|10.625
|10.820
|37,00
|
|Yarım
|5.313
|5.435
|18,00
|
|Çeyrek
|2.665
|2.717
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,81
|-0,08
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|Gümüş Gr.
|20,87
|20,89
|0,05
|
|B. Petrol
|81,36
|81,36
|0,00
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