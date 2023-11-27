***VRGYO* *ROB* *SELVA* *IMASM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
27.11.2023 09:14
***VRGYO******ROB******SELVA******IMASM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [IMASM, SELVA, VRGYO]
İlgili Fonlar [ROB]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220131
BIST
'
10:308.071
En Düşük
|Değişim
|: 1,39%
|| 110,61
|Açılış
|: 8.029
|
|Önceki Kapanış
|: 7.960
|
8.023
En Yüksek
8.073
10:3028,9239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0653
|Açılış
|: 28,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8400
|
28,9239
En Düşük
28,8162
10:3031,6919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0862
|Açılış
|: 31,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4200
|
31,8136
En Düşük
31,5383
10:301.868,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 10,57
|Açılış
|: 1.868,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858,22
|
1.875,94
En Düşük
1.855,02
BIST En Aktif Hisseler10:30
|BINHO
|221,20
|27.133.277
|% 10,00
|
|ORCAY
|13,42
|199.790.130
|% 10,00
|
|DOCO
|4.400,00
|57.279.133
|% 10,00
|
|KLNMA
|51,15
|1.082.999
|% 10,00
|
|SAMAT
|35,66
|69.878.553
|% 9,99
|
|DAPGM
|50,40
|23.333.335
|% -10,00
|
|KSTUR
|2.020,00
|521.160
|% -6,91
|
|AVTUR
|8,23
|1.170.940
|% -6,90
|
|QNBFL
|948,00
|694.884
|% -4,96
|
|ORMA
|193,90
|1.078.278
|% -4,95
|
|THYAO
|260,50
|1.791.434.801
|% 0,29
|
|ISCTR
|22,04
|1.544.317.925
|% 3,67
|
|AKBNK
|33,66
|1.103.659.452
|% 5,65
|
|YKBNK
|18,55
|777.245.313
|% 4,10
|
|TUPRS
|152,80
|584.835.891
|% 1,53
|
|ISCTR
|22,04
|1.544.317.925
|% 3,67
|
|YKBNK
|18,55
|777.245.313
|% 4,10
|
|EKGYO
|7,48
|306.445.352
|% 2,19
|
|AKBNK
|33,66
|1.103.659.452
|% 5,65
|
|VAKBN
|15,16
|350.860.189
|% 1,74
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8924
|28,9239
|% 0,23
|
|Euro
|31,6775
|31,6919
|% 0,27
|
|Sterlin
|36,3761
|36,5585
|% 0,25
|
|Frank
|32,6894
|32,8863
|% 0,29
|
|Riyal
|7,6880
|7,7265
|% 0,21
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,64
|24,68
|% 0,66
|
|Platin
|937,72
|939,00
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.074,82
|1.081,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,09
|80,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.010,62
|2.010,92
|% 0,66
|