***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
22.06.2022 16:15
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NBZ Fon için 22.06.2022 tarihinde 23.06.2022 vade ve %0,60 faiz oranı ile USD repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038717
BIST
17:592.545
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -29,40
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.534
17:5917,3917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0519
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3917
En Düşük
17,3014
17:5918,3534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0233
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
17:591.027,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,99
|Açılış
|: 1.027,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|298.908.455
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,96
|73.784.259
|% 9,94
|
|OYYAT
|24,36
|89.903.192
|% 9,93
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|974.722
|% -7,69
|
|THYAO
|50,85
|3.097.647.707
|% -2,31
|
|SISE
|21,60
|1.575.503.584
|% -2,70
|
|EREGL
|27,66
|1.553.593.815
|% -1,91
|
|AKBNK
|8,84
|1.268.655.864
|% -2,75
|
|SASA
|44,94
|1.244.776.466
|% -0,35
|
|ODAS
|3,26
|1.164.013.868
|% 3,49
|
|YKBNK
|4,82
|1.139.902.421
|% -2,03
|
|TSKB
|2,18
|370.422.386
|% -3,54
|
|AKBNK
|8,84
|1.268.655.864
|% -2,75
|
|EKGYO
|2,59
|363.822.773
|% -1,89
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3622
|17,3733
|% 0,19
|
|Euro
|18,3159
|18,3392
|% 0,05
|
|Sterlin
|21,2519
|21,3585
|% 0,35
|
|Frank
|18,0608
|18,1696
|% 0,62
|
|Riyal
|4,6167
|4,6399
|% 0,31
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|3,03
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|5,10
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.817
|6.925
|7,00
|
|Yarım
|3.347
|3.387
|3,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.693
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,38
|21,40
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,59
|
Seans Raporu
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