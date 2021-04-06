***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıNeo Portföy Yönetimi A.Ş.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.neoportfoy.com.trFon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSerpil ASLAN BEKTAŞ SPL3-Türev AraçlarFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMustafa DOĞAN İleri Düzey 3 - Türev AraçlarDilaver ERGİN İleri Düzey 3 - Türev Araçlarİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 K:22 Levent/Şişli/İSTANBUL 02123440732 02123440728 info@neoportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaMustafa DOĞAN Genel Müdür 0 212 344 0732 mdogan@neoportfoy.com.trDilaver ERGİN Genel Müdür Yardımcısı 0 212 344 0732 dergin@neoportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923773BIST