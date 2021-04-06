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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

06.04.2021 13:31



***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.neoportfoy.com.tr

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serpil ASLAN BEKTAŞ SPL3-Türev Araçlar

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mustafa DOĞAN İleri Düzey 3 - Türev Araçlar
Dilaver ERGİN İleri Düzey 3 - Türev Araçlar

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 K:22 Levent/Şişli/İSTANBUL 02123440732 02123440728 info@neoportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Mustafa DOĞAN Genel Müdür 0 212 344 0732 mdogan@neoportfoy.com.tr
Dilaver ERGİN Genel Müdür Yardımcısı 0 212 344 0732 dergin@neoportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923773


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Cumhuriyet 3.018 3.064 1,00  
Tam 3.008 3.086 10,62  
Yarım 1.454 1.493 5,13  
Çeyrek 729 746 2,56  
Gümüş.Ons 24,92 24,94 -0,23  
Gümüş Gr. 6,55 6,56 -0,03  
B. Petrol 63,34 63,34 0,60  
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