***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihiyoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarNeo Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) ve Neo Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon İzahname ve Yatırımcı Bilgi Formuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924142BIST