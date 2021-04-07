***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.04.2021 11:48
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) ve Neo Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon İzahname ve Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924142
BIST
14:361.404
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -16,18
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
14:368,1764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0482
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
14:369,7433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0728
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
14:36455,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,23
|Açılış
|: 455,80
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler14:36
|CEOEM
|6,60
|41.570.756
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|127.016
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|31.910.977
|% 9,99
|
|NTGAZ
|13,67
|1.560.472
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|3.213.732
|% 9,98
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|36.591.300
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,97
|856.215.686
|% 2,60
|
|BJKAS
|9,33
|736.247.485
|% 2,53
|
|THYAO
|12,80
|592.354.872
|% 0,31
|
|GARAN
|6,74
|591.560.153
|% -0,74
|
|KRDMD
|7,43
|550.071.346
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,97
|856.215.686
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,15
|253.937.035
|% -1,38
|
|IHLGM
|1,15
|108.544.081
|% 1,77
|
|TSKB
|1,37
|128.351.950
|% -0,72
|
|GARAN
|6,74
|591.560.153
|% -0,74
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1731
|8,1764
|% 0,59
|
|Euro
|9,7261
|9,7433
|% 0,75
|
|Sterlin
|11,2649
|11,3214
|% 0,46
|
|Frank
|8,7613
|8,8141
|% 0,65
|
|Riyal
|2,1727
|2,1836
|% 0,48
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-7,89
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|3.021
|3.067
|4,00
|
|Tam
|3.003
|3.081
|5,40
|
|Yarım
|1.452
|1.490
|2,61
|
|Çeyrek
|728
|745
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,96
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,45
|63,45
|0,71
|