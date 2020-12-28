***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2020 10:39
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895088
BIST
11:551.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 12,43
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.441
En Düşük
1.432
11:557,4947
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -0,0916
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5873
En Düşük
7,4887
11:559,1706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0714
|Açılış
|: 9,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,2684
En Düşük
9,1612
11:55454,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -4,48
|Açılış
|: 454,11
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
453,58
BIST En Aktif Hisseler11:53
|YAPRK
|66,55
|3.815.726
|% 10,00
|
|TKURU
|229,90
|18.392
|% 10,00
|
|ORMA
|13,86
|332.806
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,98
|192.868
|% 10,00
|
|VESBE
|40,58
|83.511.767
|% 9,97
|
|BRYAT
|502,50
|254.815.798
|% -9,99
|
|BRSAN
|28,32
|399.385.529
|% -6,53
|
|INVEO
|44,30
|30.203.978
|% -5,98
|
|SANKO
|9,68
|6.202.293
|% -5,47
|
|EMKEL
|6,30
|9.292.769
|% -4,69
|
|GUBRF
|66,40
|923.141.119
|% 3,75
|
|SISE
|7,30
|846.077.895
|% 1,53
|
|BRSAN
|28,32
|399.385.529
|% -6,53
|
|KOZAL
|93,90
|326.255.314
|% -0,84
|
|ODAS
|3,94
|278.079.730
|% 1,29
|
|SISE
|7,30
|846.077.895
|% 1,53
|
|ODAS
|3,94
|278.079.730
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,17
|142.045.078
|% 1,40
|
|ZOREN
|2,69
|135.540.913
|% 1,51
|
|TSKB
|1,83
|80.086.880
|% 0,00
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4878
|7,4961
|% -1,19
|
|Euro
|9,1622
|9,1747
|% -0,73
|
|Sterlin
|10,1308
|10,1816
|% -1,15
|
|Frank
|8,3943
|8,4449
|% -1,03
|
|Riyal
|1,9907
|2,0007
|% -1,24
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|3,92
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-4,72
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-1,00
|
|Tam
|3.018
|3.094
|7,21
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|3,49
|
|Çeyrek
|732
|748
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,32
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,35
|0,06
|
|B. Petrol
|51,69
|51,69
|0,35
|
Seans Raporu
11:53
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12:07SAFKR
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