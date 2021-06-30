***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2021 10:21
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAPRK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944987
BIST
10:391.374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,17
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.371
10:398,6867
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0472
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7452
En Düşük
8,6781
10:3910,3535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0441
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4294
En Düşük
10,3302
10:39491,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,19
|Açılış
|: 491,37
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
490,81
BIST En Aktif Hisseler10:39
|KENT
|247,50
|131.423
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|11.557.188
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|12.862.880
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|1.801.022
|% 9,88
|
|AYCES
|67,40
|1.080.702
|% 8,53
|
|YAPRK
|35,40
|2.076.505
|% -9,28
|
|EUKYO
|6,83
|2.837.164
|% -7,70
|
|DENGE
|2,84
|325.575
|% -7,49
|
|YESIL
|2,57
|11.926.251
|% -5,17
|
|DAGHL
|15,54
|5.045.417
|% -4,78
|
|GARAN
|8,29
|327.373.539
|% 0,48
|
|THYAO
|13,39
|250.220.378
|% 0,00
|
|KUTPO
|61,50
|109.882.605
|% 2,93
|
|EREGL
|18,45
|99.420.623
|% 0,99
|
|AKBNK
|5,29
|88.446.374
|% -0,56
|
|EKGYO
|1,91
|83.663.105
|% -0,52
|
|GARAN
|8,29
|327.373.539
|% 0,48
|
|THYAO
|13,39
|250.220.378
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,29
|88.446.374
|% -0,56
|
|IHLAS
|0,57
|7.708.102
|% 0,00
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6847
|8,6867
|% -0,54
|
|Euro
|10,3468
|10,3535
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,9870
|12,0471
|% -0,54
|
|Frank
|9,3922
|9,4488
|% -0,53
|
|Riyal
|2,3118
|2,3234
|% -0,42
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-4,03
|
|Altın Gr.
|493
|493
|-1,65
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,79
|25,83
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,41
|74,41
|0,13
|