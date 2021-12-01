***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.12.2021 10:47
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980422
BIST
14:111.853
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 43,02
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.858
En Düşük
1.823
14:1113,1759
En Yüksek
|Değişim
|: -3,62%
|| -0,4952
|Açılış
|: 13,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,8847
En Düşük
12,4197
14:1114,9446
En Yüksek
|Değişim
|: -3,75%
|| -0,5819
|Açılış
|: 14,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,7106
En Düşük
14,0733
14:11755,07
En Yüksek
|Değişim
|: -3,04%
|| -23,67
|Açılış
|: 755,07
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler14:11
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.223.100
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,24
|407.148
|% 9,99
|
|QNBFL
|74,35
|245.053
|% 9,99
|
|DOBUR
|212,30
|15.502.358
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|10.871.334
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,89
|1.351.472
|% -9,93
|
|EMNIS
|20,12
|557.919
|% -7,88
|
|BRKO
|1,02
|401.460
|% -7,27
|
|GARAN
|11,67
|2.445.051.568
|% 2,19
|
|THYAO
|18,53
|2.086.409.553
|% 7,61
|
|SISE
|13,01
|1.904.495.364
|% 3,67
|
|SASA
|46,24
|1.364.569.307
|% 6,54
|
|KRDMD
|8,82
|1.157.301.971
|% 3,16
|
|YKBNK
|3,28
|827.211.433
|% 3,47
|
|GARAN
|11,67
|2.445.051.568
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,28
|424.255.289
|% 1,79
|
|TSKB
|1,50
|258.781.067
|% 1,35
|
|SISE
|13,01
|1.904.495.364
|% 3,67
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1373
|13,1759
|% -3,62
|
|Euro
|14,8953
|14,9446
|% -3,75
|
|Sterlin
|17,5550
|17,6431
|% -3,14
|
|Frank
|14,3125
|14,3987
|% -3,49
|
|Riyal
|3,5116
|3,5292
|% -3,33
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|15,40
|
|Altın Gr.
|760
|760
|-18,80
|
|Cumhuriyet
|5.039
|5.115
|54,00
|
|Tam
|5.002
|5.133
|45,02
|
|Yarım
|2.418
|2.483
|21,77
|
|Çeyrek
|1.213
|1.242
|10,89
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,94
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,73
|9,74
|-0,28
|
|B. Petrol
|72,45
|72,45
|3,22
|