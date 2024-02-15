***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.02.2024 13:59
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249740
BIST
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16:529.268
En Düşük
|Değişim
|: 2,16%
|| 195,94
|Açılış
|: 9.114
|
|Önceki Kapanış
|: 9.072
|
9.113
En Yüksek
9.282
16:5230,7416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0017
|Açılış
|: 30,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8600
|
31,1615
En Düşük
30,4764
16:5233,2267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,2129
|Açılış
|: 33,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,3926
En Düşük
32,8144
16:521.979,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 11,89
|Açılış
|: 1.979,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,92
|
1.996,92
En Düşük
1.953,26
BIST En Aktif Hisseler16:52
|NIBAS
|24,00
|105.867.380
|% 9,99
|
|ERCB
|158,60
|313.130.455
|% 9,99
|
|BNTAS
|14,09
|95.495.713
|% 9,99
|
|HUBVC
|14,97
|79.771.193
|% 9,99
|
|TDGYO
|12,00
|122.716.274
|% 9,99
|
|RNPOL
|42,54
|133.707.394
|% -7,52
|
|PEKGY
|32,46
|190.664.895
|% -6,56
|
|MARBL
|24,10
|535.097.009
|% -6,08
|
|AYDEM
|26,80
|158.622.135
|% -5,03
|
|DOFER
|54,00
|97.531.469
|% -4,76
|
|THYAO
|286,50
|11.669.854.129
|% 1,42
|
|SASA
|44,16
|9.337.961.605
|% 9,96
|
|GUBRF
|220,00
|8.947.318.997
|% 6,90
|
|ISCTR
|28,08
|6.913.942.790
|% 0,93
|
|EREGL
|47,18
|5.403.083.495
|% 1,24
|
|EKGYO
|10,51
|2.896.339.504
|% 1,06
|
|ISCTR
|28,08
|6.913.942.790
|% 0,93
|
|SASA
|44,16
|9.337.961.605
|% 9,96
|
|QUAGR
|4,74
|1.019.414.643
|% 2,38
|
|ZOREN
|5,34
|1.052.708.324
|% 1,91
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7362
|30,7416
|% -0,01
|
|Euro
|33,1776
|33,2267
|% 0,64
|
|Sterlin
|38,5082
|38,7013
|% 0,01
|
|Frank
|34,7296
|34,9388
|% 0,46
|
|Riyal
|8,1720
|8,2130
|% -0,05
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,74
|22,77
|% 0,66
|
|Platin
|897,89
|901,36
|% 0,66
|
|Paladyum
|955,53
|959,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,40
|81,40
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.001,90
|2.002,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:52
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