***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 10.02.2023 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda"YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİĞİ TEKNOLOJİ YENİLEME VE MODERNİZASYON KAPSAMINDA MAKİNE EKİPMAN MODERNİZASYON YATIRIM PROJESİ" kapsamında proje dosyası hazırlanarak Tarım ve Orman Bakanlığı-Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı'na hibe başvurusu yapılmıştır.Hibe başvurusunun olumlu sonuçlanması durumunda, modernizasyon amacıyla yapılacak proje kapsamında bir adet traktör arkası 14 metreküp kapasiteli yem karma ve dağıtma makinesi, bir adet 15.000 litre kapasiteli süt soğutma ve depolama tankı, sağımhane revizyonu kapsamında 48 adet süt ölçer ve gübre yönetimi kapsamında 1 adet nozüllü mix pump ile 1 adet dalgıç tip gübre karıştırıcı alınacaktır. Yatırımın tahmini maliyeti KDV hariç 3.823.000 TL. olup, hibe oranı %50'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117519BIST