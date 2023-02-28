***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2023 12:56
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 10.02.2023 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda
"YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİĞİ TEKNOLOJİ YENİLEME VE MODERNİZASYON KAPSAMINDA MAKİNE EKİPMAN MODERNİZASYON YATIRIM PROJESİ" kapsamında proje dosyası hazırlanarak Tarım ve Orman Bakanlığı-Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı'na hibe başvurusu yapılmıştır.
Hibe başvurusunun olumlu sonuçlanması durumunda, modernizasyon amacıyla yapılacak proje kapsamında bir adet traktör arkası 14 metreküp kapasiteli yem karma ve dağıtma makinesi, bir adet 15.000 litre kapasiteli süt soğutma ve depolama tankı, sağımhane revizyonu kapsamında 48 adet süt ölçer ve gübre yönetimi kapsamında 1 adet nozüllü mix pump ile 1 adet dalgıç tip gübre karıştırıcı alınacaktır. Yatırımın tahmini maliyeti KDV hariç 3.823.000 TL. olup, hibe oranı %50'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117519
BIST
15:525.249
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 51,72
|Açılış
|: 5.229
|
|Önceki Kapanış
|: 5.197
|
5.266
En Düşük
5.203
15:5218,8859
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 19,0880
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|Önceki Kapanış
|: 19,1300
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18,9166
En Düşük
18,7946
15:5220,0616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0230
|Açılış
|: 20,2300
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|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,0741
En Düşük
19,9370
15:521.098,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -5,26
|Açılış
|: 1.098,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.105,40
En Düşük
1.096,14
BIST En Aktif Hisseler15:50
|SELGD
|5,94
|2.120.154
|% 10,00
|
|UFUK
|52,80
|3.310.428
|% 10,00
|
|PRKME
|17,62
|46.678.729
|% 9,99
|
|RODRG
|74,40
|15.327.438
|% 9,98
|
|ISDMR
|44,98
|882.390.052
|% 9,98
|
|COSMO
|90,00
|5.918.458
|% -9,95
|
|METUR
|4,90
|44.786.205
|% -7,89
|
|BASCM
|5,75
|714.022
|% -7,26
|
|CIMSA
|118,90
|796.273.565
|% -6,75
|
|NIBAS
|22,66
|255.672.541
|% -6,60
|
|KRDMD
|22,72
|5.537.594.111
|% 3,46
|
|EREGL
|44,66
|4.152.481.440
|% 1,41
|
|THYAO
|144,40
|4.054.872.363
|% 0,70
|
|OYAKC
|49,02
|3.744.140.093
|% 1,45
|
|AKBNK
|17,43
|2.875.904.828
|% 0,64
|
|KRDMD
|22,72
|5.537.594.111
|% 3,46
|
|EKGYO
|8,42
|1.888.066.946
|% -1,41
|
|AKBNK
|17,43
|2.875.904.828
|% 0,64
|
|YKBNK
|9,92
|1.420.084.732
|% 0,61
|
|ISCTR
|11,54
|1.274.474.503
|% -0,69
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8828
|18,8860
|% -0,01
|
|Euro
|20,0574
|20,0634
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,7777
|22,8919
|% 0,33
|
|Frank
|20,0625
|20,1833
|% -0,15
|
|Riyal
|5,0174
|5,0425
|% 0,02
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-8,66
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|-5,46
|
|Cumhuriyet
|7.429
|7.542
|-37,00
|
|Tam
|7.463
|7.517
|-56,00
|
|Yarım
|3.646
|3.678
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.823
|1.839
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,55
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,45
|12,47
|-0,04
|
|B. Petrol
|83,30
|83,30
|1,26
|
Seans Raporu
15:50
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16:04MEGAP
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