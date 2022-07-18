Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği

18.07.2022 13:39
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği


***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Şirket Merkezi Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Eski Şirket Merkezi
Yeşilce Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No.65 Kat:1 34418 Kağıthane-İstanbul
Yeni Şirket Merkezi
Barbaros Mahallesi Ihlamur Buvarı No. 3 İç Kapı No. 89 Ataşehir- İstanbul
Değişiklik Tarihi
01/07/2022
Açıklamalar

Şirket Merkez adres değişikliği, 15.07.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 18.07.2022 tarihli ve 10619 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045750


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:592.495
Değişim :  1,77% |  43,39
Açılış :  2.449  
Önceki Kapanış :  2.451  
En Yüksek
2.498 En Düşük
2.448
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUKYO 3,52 1.963.591 % 10,00  
POLTK 678,80 10.431.931 % 10,00  
KLRHO 12,55 14.377.828 % 9,99  
IMASM 63,35 10.014.939 % 9,98  
UFUK 84,90 1.668.492 % 9,97  
daha fazla
16:59 Alış Satış %  
Dolar 17,5659 17,5753 % 0,82  
Euro 18,0266 18,0380 % 1,83  
Sterlin 21,0662 21,1719 % 1,25  
Frank 18,1061 18,2152 % 1,76  
Riyal 4,6669 4,6903 % 0,64  
daha fazla
16:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.713 1.713 4,00  
Altın Gr. 967 967 7,75  
Cumhuriyet 6.528 6.627 14,00  
Tam 6.546 6.612 -12,00  
Yarım 3.190 3.232 -1,00  
Çeyrek 1.600 1.616 0,00  
Gümüş.Ons 18,81 18,84 0,13  
Gümüş Gr. 10,61 10,63 0,13  
B. Petrol 105 105 -1,04  
Seans Raporu 16:59
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru