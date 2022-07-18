***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği
18.07.2022 13:39
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )
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Şirket Merkezi Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Şirket Merkezi
Yeşilce Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No.65 Kat:1 34418 Kağıthane-İstanbul
Yeni Şirket Merkezi
Barbaros Mahallesi Ihlamur Buvarı No. 3 İç Kapı No. 89 Ataşehir- İstanbul
Değişiklik Tarihi
01/07/2022
Açıklamalar
Şirket Merkez adres değişikliği, 15.07.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 18.07.2022 tarihli ve 10619 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045750
BIST
16:592.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 43,39
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.498
En Düşük
2.448
16:5917,5753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1429
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
16:5918,0380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,3240
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
16:59967,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 7,67
|Açılış
|: 967,22
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler16:59
|EUKYO
|3,52
|1.963.591
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|10.431.931
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.377.828
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|10.014.939
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.668.492
|% 9,97
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,30
|37.739.643
|% -5,68
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|PENTA
|409,90
|36.279.797
|% -3,78
|
|AGYO
|3,71
|35.045.456
|% -3,64
|
|THYAO
|50,85
|3.835.345.967
|% 1,74
|
|SISE
|20,92
|1.401.877.996
|% 1,26
|
|EKGYO
|3,05
|1.277.961.871
|% 2,69
|
|YKBNK
|4,54
|1.151.146.439
|% 3,42
|
|ODAS
|3,53
|984.320.493
|% 1,15
|
|EKGYO
|3,05
|1.277.961.871
|% 2,69
|
|ODAS
|3,53
|984.320.493
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,54
|1.151.146.439
|% 3,42
|
|TSKB
|2,21
|247.728.385
|% 3,27
|
|AKBNK
|8,48
|805.964.346
|% 2,54
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5659
|17,5753
|% 0,82
|
|Euro
|18,0266
|18,0380
|% 1,83
|
|Sterlin
|21,0662
|21,1719
|% 1,25
|
|Frank
|18,1061
|18,2152
|% 1,76
|
|Riyal
|4,6669
|4,6903
|% 0,64
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|4,00
|
|Altın Gr.
|967
|967
|7,75
|
|Cumhuriyet
|6.528
|6.627
|14,00
|
|Tam
|6.546
|6.612
|-12,00
|
|Yarım
|3.190
|3.232
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.616
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,84
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,13
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,04
|
Seans Raporu
16:59
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-
17:13DESPC
Yüzde 7.91 oranında artışla 11.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 624, 086 adet işlem
-
17:12CEMTS
Yüzde 5.89 oranında artışla 28.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 727, 422 adet işlem
-
17:11PEKGY
Yüzde 5.88 oranında artışla 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 502, 806 adet işlem
-
17:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 7 artarak (% 1.63 ) 2, 657
-
17:10KNFRT
Yüzde 4.70 oranında artışla 7.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 462, 943 adet işlem