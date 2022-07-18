***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziYeşilce Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No.65 Kat:1 34418 Kağıthane-İstanbulYeni Şirket MerkeziBarbaros Mahallesi Ihlamur Buvarı No. 3 İç Kapı No. 89 Ataşehir- İstanbulDeğişiklik Tarihi01/07/2022AçıklamalarŞirket Merkez adres değişikliği, 15.07.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 18.07.2022 tarihli ve 10619 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045750BIST