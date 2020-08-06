***YAT* *PENGD* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YAT******PENGD******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [PENGD]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPenguen Gıda Sanayi A.Ş nin sermaye artırımı işlemlerinde ortaklar tarafından kullanılmayan 194.831,872 adet payın Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada 06.08.2020-07.08.2020tarihleri arasında satılması planlanmış olup 06.08.2020 (bugün) tarihinde tamamı satılmış ve sermaye artırımı tamamlanmıştır.Sermayenin %5 ve üzerinde pay alan yatırımcı bulunmamaktadır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865975BIST