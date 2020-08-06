***YAT* *PENGD* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.08.2020 14:16
***YAT******PENGD******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [PENGD]
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Penguen Gıda Sanayi A.Ş nin sermaye artırımı işlemlerinde ortaklar tarafından kullanılmayan 194.831,872 adet payın Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada 06.08.2020-07.08.2020tarihleri arasında satılması planlanmış olup 06.08.2020 (bugün) tarihinde tamamı satılmış ve sermaye artırımı tamamlanmıştır.
Sermayenin %5 ve üzerinde pay alan yatırımcı bulunmamaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865975
BIST
17:051.049
En Yüksek
|Değişim
|: -3,91%
|| -42,70
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
17:057,2983
En Yüksek
|Değişim
|: 3,60%
|| 0,2537
|Açılış
|: 7,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3108
En Düşük
7,0287
17:058,6706
En Yüksek
|Değişim
|: 3,51%
|| 0,2939
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6770
En Düşük
8,3315
17:05485,48
En Yüksek
|Değişim
|: 5,13%
|| 23,70
|Açılış
|: 485,48
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
485,74
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|5,50
|34.075.294
|% 10,00
|
|RTALB
|47,18
|96.191.929
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|38.038.622
|% 9,97
|
|ULUUN
|10,71
|194.861.434
|% 9,96
|
|ERSU
|4,42
|30.958.342
|% 9,95
|
|KARTN
|549,00
|12.207.375
|% -10,00
|
|ALCAR
|71,10
|4.776.286
|% -10,00
|
|JANTS
|89,10
|5.879.623
|% -10,00
|
|TUCLK
|5,04
|4.206.001
|% -10,00
|
|DGGYO
|7,47
|1.496.820
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,94
|2.190.566.695
|% -7,18
|
|GARAN
|6,56
|1.315.301.554
|% -3,24
|
|SISE
|5,92
|1.032.214.654
|% -5,13
|
|AKBNK
|4,77
|1.029.621.271
|% -4,98
|
|ASELS
|15,85
|947.215.425
|% -5,88
|
|EKGYO
|1,94
|2.190.566.695
|% -7,18
|
|ODAS
|2,16
|571.279.037
|% -7,69
|
|YKBNK
|2,06
|461.210.021
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,77
|1.029.621.271
|% -4,98
|
|GARAN
|6,56
|1.315.301.554
|% -3,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5785
|9,6265
|% 3,97
|
|Frank
|7,9885
|8,0366
|% 3,40
|
|Riyal
|1,9404
|1,9502
|% 3,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.069
|2.070
|31,16
|
|Altın Gr.
|483
|483
|21,11
|
|Cumhuriyet
|3.195
|3.331
|236,50
|
|Tam
|3.291
|3.447
|263,00
|
|Yarım
|1.598
|1.670
|116,10
|
|Çeyrek
|801
|840
|61,90
|
|Gümüş.Ons
|28,36
|28,39
|1,42
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,62
|0,51
|
|B. Petrol
|45,59
|45,59
|0,40
|
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