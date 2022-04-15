***YAT* *TSKB* *KMPUR* *TSK* *YFMEN*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***YAT******TSKB******KMPUR******TSK******YFMEN*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [KMPUR, YFMEN, YAT]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.12.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarKimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin SPK tarafından onaylanan izahnamesinin 3. kısmı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021356BIST