***YATAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.01.2022 16:49
***YATAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YATAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nevzat Yıldız tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988045
BIST
18:051.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
0
En Düşük
0
18:0513,2255
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1572
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
18:0514,9901
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1883
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
18:05779,05
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 20,05
|Açılış
|: 778,55
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|3,02
|11.626.848
|% 0,00
|
|KUYAS
|5,59
|65.271.166
|% 0,00
|
|YKSLN
|5,59
|14.320.256
|% 0,00
|
|TRILC
|11,64
|27.084.948
|% 0,00
|
|TEZOL
|15,80
|39.327.256
|% 0,00
|
|KRDMA
|7,81
|31.264.287
|% 0,00
|
|MSGYO
|4,16
|2.996.739
|% 0,00
|
|YAYLA
|3,02
|11.626.848
|% 0,00
|
|QNBFB
|38,64
|283.762
|% 0,00
|
|PAPIL
|14,70
|15.672.799
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EREGL
|29,24
|1.351.910.568
|% 0,00
|
|SISE
|13,86
|1.020.381.273
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|262.104.270
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,23
|365.359.423
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1979
|13,2791
|% 1,61
|
|Euro
|14,8478
|15,0656
|% 1,78
|
|Sterlin
|17,8195
|17,9089
|% 1,27
|
|Frank
|14,3957
|14,4824
|% 1,39
|
|Riyal
|3,5253
|3,5430
|% 1,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|3,08
|
|Altın Gr.
|778
|778
|19,45
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,82
|0,17
|
|B. Petrol
|79,02
|79,02
|0,04
|
Seans Raporu
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