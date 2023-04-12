***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
12.04.2023 17:27
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7 maddesinin tadili için T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce 12.04.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00084532602 sayılı yazı ile uygun görüş verilmiş olup, onaylı tadil metni ekte PDF olarak verilmektedir. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136968
BIST
18:055.146
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZRGYO
|4,95
|358.661.384
|% 10,00
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|MARKA
|23,98
|13.617.499
|% 10,00
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|BURVA
|33,66
|20.630.683
|% 10,00
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|KRGYO
|18,26
|14.973.304
|% 10,00
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|EDIP
|8,59
|31.127.174
|% 9,99
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|ONCSM
|108,00
|185.425.513
|% -10,00
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|HEDEF
|21,28
|95.255.115
|% -9,98
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|GESAN
|78,00
|1.761.957.856
|% -7,69
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|SRVGY
|161,00
|26.919.420
|% -7,20
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|AVHOL
|15,82
|74.987.001
|% -6,94
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|KOZAL
|22,30
|2.432.339.841
|% -0,09
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|GESAN
|78,00
|1.761.957.856
|% -7,69
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|ASTOR
|54,00
|1.570.291.355
|% -1,55
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|EKGYO
|7,00
|1.455.680.401
|% -0,58
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|AKFYE
|14,46
|1.394.934.950
|% 2,84
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|AKFYE
|14,46
|1.394.934.950
|% 2,84
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|ZRGYO
|4,95
|358.661.384
|% 10,00
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|GOKNR
|17,21
|888.354.437
|% 4,37
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|ASTOR
|54,00
|1.570.291.355
|% -1,55
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|MOBTL
|3,33
|97.030.011
|% -2,63
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|18:05
|Alış
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|Dolar
|19,3086
|19,3122
|% 0,14
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|Euro
|21,2051
|21,2144
|% 0,89
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|Sterlin
|23,9871
|24,1074
|% 0,34
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|Frank
|21,4347
|21,5638
|% 0,73
|
|Riyal
|5,1322
|5,1579
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.008
|2.009
|4,82
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|2,73
|
|Cumhuriyet
|8.514
|8.642
|27,00
|
|Tam
|8.560
|8.635
|18,00
|
|Yarım
|4.181
|4.225
|8,00
|
|Çeyrek
|2.090
|2.113
|5,00
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|Gümüş.Ons
|25,22
|25,26
|0,19
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|Gümüş Gr.
|15,64
|15,66
|0,11
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|B. Petrol
|86,93
|86,93
|1,32
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