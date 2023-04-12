***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7 maddesinin tadili için T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce 12.04.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00084532602 sayılı yazı ile uygun görüş verilmiş olup, onaylı tadil metni ekte PDF olarak verilmektedir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136968BIST