***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Kararları TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 18.04.2023Genel Kurul Tarihi 12.05.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.05.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KARTALAdres Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No:14/1Gündem Maddeleri1 - Açılış, toplantı başkanlığının seçilmesi,2 - 2022 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması,3 - 2022 faaliyet yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve oylamaya sunulması,4 - Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının oylamaya sunulması,5 - Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtımı hususundaki teklifinin görüşülerek oylamaya sunulması,6 - Esas sözleşme tadilinin oylamaya sunulması,7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti ve oylamaya sunulması,8 - Yönetim kurulu üyeleri ücretinin tespiti ve oylamaya sunulması,9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında yönetim kurulu üyelerine şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri, bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda verilecek iznin oylamaya sunulması, TTK 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlemler varsa bu konuda bilgi verilmesi,10 - Bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek oylamaya sunulması,11 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgi verilmesi, 2023 yılı için bağış ve yardım tavanının belirlenerek oylamaya sunulması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,13 - Pay Geri Alım Programı kapsamında yapılan alımlarla ilgili bilgi verilmesi, yürürlükteki programın şartlarının, yürürlük süresinin tespiti ve oylamaya sunulması,14 - Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,15 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ekte PDF olarak verilmektedir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 22.05.2023Ek AçıklamalarGenel kurul kararları 22.05.2023 tarihinde tescil edilerek 25.05.2023 tarih ve 10838 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetseinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153809BIST