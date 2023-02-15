***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2023 13:18
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul'un 14.02.2023 tarihli, E-18454353-100.04.02-15135 sayılı ve "BIST Geri Alım Endeksi Oluşturulması Hakkında Duyuru" konulu duyurusu doğrultusunda şirketimizin devam eden "Şirket Paylarının Geri Alım Programı"na (Pay Geri Alım Programı) ilişkin aşağıdaki bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Şirketimizin Pay Geri Alım Programı ilk defa 01.09.2015 tarihli yönetim kurulu kararı yürürlüğe alınmış olup, en son 17.05.2022 tarihli Olağan Genel Kurulun onaması ile bir yıl süre uzatılmış ve halen yürürlüktedir.
Bu kapsamda yürürlükte bulunan güncel Pay Geri Alım Programımız ekte PDF olarak verilmektedir.
Kamuoyunun bilgilerine arz edilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113507
BIST
15:254.948
En Yüksek
|Değişim
|: 9,83%
|| 443,08
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.949
En Düşük
4.505
15:2518,8486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0140
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
15:2520,1956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0402
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1388
15:251.112,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -10,61
|Açılış
|: 1.112,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,37
BIST En Aktif Hisseler15:23
|KOZAL
|543,60
|1.675.362.055
|% 10,00
|
|AKBNK
|16,17
|956.302.135
|% 10,00
|
|TCELL
|36,74
|496.500.196
|% 10,00
|
|KRDMD
|17,49
|389.105.338
|% 10,00
|
|TTRAK
|570,90
|103.395.058
|% 10,00
|
|YBTAS
|85.158,70
|1.517.075
|% -3,01
|
|KUVVA
|42,00
|649.758
|% 0,00
|
|ISATR
|355.021,20
|355.021
|% 0,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|THYAO
|139,90
|2.786.468.309
|% 9,98
|
|ASELS
|58,20
|2.635.173.034
|% 9,92
|
|KOZAL
|543,60
|1.675.362.055
|% 10,00
|
|EREGL
|41,32
|1.261.482.841
|% 9,95
|
|SISE
|42,70
|1.072.123.114
|% 9,99
|
|ALBRK
|3,46
|402.194.564
|% 9,49
|
|AKGRT
|2,99
|268.211.453
|% 3,82
|
|BSOKE
|6,08
|513.598.474
|% 5,74
|
|YKBNK
|8,94
|698.084.845
|% 9,96
|
|SKBNK
|2,57
|162.626.953
|% 9,83
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8448
|18,8487
|% 0,07
|
|Euro
|20,1890
|20,1990
|% -0,18
|
|Sterlin
|22,6733
|22,7870
|% -0,83
|
|Frank
|20,3561
|20,4788
|% -0,00
|
|Riyal
|5,0087
|5,0338
|% 0,08
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-20,40
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.113
|-10,94
|
|Cumhuriyet
|7.510
|7.623
|-125,00
|
|Tam
|7.550
|7.605
|-113,00
|
|Yarım
|3.688
|3.722
|-54,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.861
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,56
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|13,05
|13,06
|-0,19
|
|B. Petrol
|85,24
|85,24
|-0,34
|
Seans Raporu
15:23
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15:33
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