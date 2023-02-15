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***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.02.2023 13:18
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul'un 14.02.2023 tarihli, E-18454353-100.04.02-15135 sayılı ve "BIST Geri Alım Endeksi Oluşturulması Hakkında Duyuru" konulu duyurusu doğrultusunda şirketimizin devam eden "Şirket Paylarının Geri Alım Programı"na (Pay Geri Alım Programı) ilişkin aşağıdaki bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. 
Şirketimizin Pay Geri Alım Programı ilk defa 01.09.2015 tarihli yönetim kurulu kararı yürürlüğe alınmış olup, en son 17.05.2022 tarihli Olağan Genel Kurulun onaması ile bir yıl süre uzatılmış ve halen yürürlüktedir. 
Bu kapsamda yürürlükte bulunan güncel Pay Geri Alım Programımız ekte PDF olarak verilmektedir. 
Kamuoyunun bilgilerine arz edilir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113507


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KOZAL 543,60 1.675.362.055 % 10,00  
AKBNK 16,17 956.302.135 % 10,00  
TCELL 36,74 496.500.196 % 10,00  
KRDMD 17,49 389.105.338 % 10,00  
TTRAK 570,90 103.395.058 % 10,00  
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Cumhuriyet 7.510 7.623 -125,00  
Tam 7.550 7.605 -113,00  
Yarım 3.688 3.722 -54,00  
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