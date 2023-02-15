***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul'un 14.02.2023 tarihli, E-18454353-100.04.02-15135 sayılı ve "BIST Geri Alım Endeksi Oluşturulması Hakkında Duyuru" konulu duyurusu doğrultusunda şirketimizin devam eden "Şirket Paylarının Geri Alım Programı"na (Pay Geri Alım Programı) ilişkin aşağıdaki bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.Şirketimizin Pay Geri Alım Programı ilk defa 01.09.2015 tarihli yönetim kurulu kararı yürürlüğe alınmış olup, en son 17.05.2022 tarihli Olağan Genel Kurulun onaması ile bir yıl süre uzatılmış ve halen yürürlüktedir.Bu kapsamda yürürlükte bulunan güncel Pay Geri Alım Programımız ekte PDF olarak verilmektedir.Kamuoyunun bilgilerine arz edilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113507BIST