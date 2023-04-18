***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun aldığı karar ve Kurumsal Yönetim Tebliği (II17.1) hükümleri doğrultusunda, yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının Sayın İzzet SÜMER, Sayın Ertuğrul Bertan KAYA, Sayın Emin Ethem KUTUCULAR ve Sayın Mehmet Gani SÖNMEZ olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Adaylara ait bağımsızlık beyanları ekte PDF olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139578BIST