***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.04.2023 11:05
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun aldığı karar ve Kurumsal Yönetim Tebliği (II17.1) hükümleri doğrultusunda, yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının Sayın İzzet SÜMER, Sayın Ertuğrul Bertan KAYA, Sayın Emin Ethem KUTUCULAR ve Sayın Mehmet Gani SÖNMEZ olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Adaylara ait bağımsızlık beyanları ekte PDF olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139578
BIST
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|BRSAN
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|281.787.133
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|CVKMD
|153,60
|25.508.659
|% 9,95
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|KOPOL
|35,82
|12.565.119
|% 9,94
|
|KERVN
|1,00
|2.186.869
|% 9,89
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|TRGYO
|14,88
|101.139.773
|% 8,85
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|IMASM
|57,15
|43.179.174
|% -9,91
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|LIDER
|101,30
|36.667.215
|% -6,20
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|SNKRN
|25,30
|441.281
|% -5,95
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|KLRHO
|27,76
|62.631.699
|% -5,90
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|AYCES
|82,15
|16.776.568
|% -4,81
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|KOZAL
|24,96
|4.681.738.223
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|THYAO
|136,20
|2.202.459.622
|% 0,37
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|KOZAA
|49,58
|2.114.039.927
|% 0,08
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|ASELS
|52,45
|939.000.300
|% 0,77
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|EREGL
|35,04
|915.825.229
|% -0,28
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|KOZAL
|24,96
|4.681.738.223
|% 1,30
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|EKGYO
|6,79
|463.521.606
|% -0,15
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|ISCTR
|12,05
|672.204.363
|% 0,33
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|YKBNK
|10,26
|538.040.592
|% 1,08
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|DZGYO
|3,30
|136.693.871
|% 6,80
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|13:28
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,3967
|19,4023
|% 0,05
|
|Euro
|21,3003
|21,3149
|% 0,58
|
|Sterlin
|24,0427
|24,1632
|% 0,57
|
|Frank
|21,5501
|21,6799
|% 0,36
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|Riyal
|5,1565
|5,1823
|% 0,14
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|13:28
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|2.003
|2.003
|7,76
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|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|5,71
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|Cumhuriyet
|8.777
|8.910
|23,00
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|Tam
|8.820
|8.935
|-3,00
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|Yarım
|4.308
|4.368
|-1,00
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|Çeyrek
|2.154
|2.184
|-4,00
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|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|0,05
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|Gümüş Gr.
|15,63
|15,65
|0,04
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|B. Petrol
|84,50
|84,50
|-0,26
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