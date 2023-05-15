***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının Sonlandırılması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Pay geri alım programının sona ermesi.Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.05.2023Geri Alım İşleminin Sona Ermesiİşleme Konu Pay Geri Alım Dönemi Başlangıç Tarihi Geri Alım Dönemi Bitiş Tarihi Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/A Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)YATAS, TRAYATAS91B4 17.05.2022 12.05.2023 16,99 6,03 36.408.030 Özkaynaklar 6.035.734,4 4,03Geri Alım Programı Sonlandı mı? EvetEk AçıklamalarYürürlükte bulunan Pay Geri Alım Programımız 12 Mayıs 2023 tarihli olağan genel kurul kararı ile sonlandırılmış olup, II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 12.maddesi 7.fıkrası kapsamında geri alınan paylar hakkında özet bilgilere aşağıda yer verilmiştir.Geri alınan paylar için ödenmiş azami ve ortalama bedel 16,99-TL ve 6,03-TLPay geri alımın maliyeti ile kullanılan kaynak 36.408.030-TL / ÖzkaynaklarGeri alınan toplam pay sayısı ve sermayeye oranı 6.035.734,40 adet ve %4,03Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151472BIST