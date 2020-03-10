***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 42.799.695 25.090.345 -11.081.201 999.353 79.374.196 -3.596.261 -307.917 12.789.314 19.725.898 69.349.999 235.143.421 235.143.421Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-2.739.577 -2.739.577 -2.739.577Hatalara İlişkin Düzeltmeler2.745.325 2.745.325 2.745.325Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler20 69.349.999 -69.349.999 -3.405.068 -3.405.068Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)75.639.181 75.639.181 75.639.181Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-450.000 890.846 -520.620 -79.774 -79.774Sermaye Arttırımı20 106.999.237 -25.090.345 -999.353 -80.909.539 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-3.405.068 6.669.928 -6.669.928 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler149.798.932 -14.486.269 78.924.196 -2.705.415 -828.537 19.459.242 1.502.178 75.639.181 307.303.508 307.303.508Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 149.798.932 -14.486.269 78.924.196 -2.705.415 -828.537 19.459.242 1.502.178 75.639.181 307.303.508 307.303.508Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-679.723 -679.723 -679.723Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler4.061.103 71.578.078 -75.639.181 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)86.206.560 86.206.560 86.206.560Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.359.335 -371.088 -1.730.423 -1.730.423Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.476.038 1.476.038 -1.476.038 -1.476.038 -1.476.038Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler ğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler149.798.932 -15.962.307 78.924.196 -4.064.750 -1.199.625 24.996.383 70.924.495 86.206.560 389.623.884 389.623.884Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI155.945.216 38.392.057Dönem Karı (Zararı)86.206.560 75.639.181Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)86.206.560 75.639.181Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler113.237.294 46.366.981Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 65.429.439 24.801.908Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.173.216 6.015.256Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 1.562.764 1.941.107Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 610.452 4.074.149Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.831.301 4.240.737Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 3.153.174 3.835.208Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 1.678.127 405.529Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler14.912.550 2.753.867Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 13.634.628 1.954.529Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri5-24 6.559.812 7.515.055Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri5-25 -5.281.890 -6.715.717Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -6.492Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler26 0 -6.492Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 25.890.788 8.561.705Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-32.260.734 -92.180.011Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-57.876.423 -61.522.026İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3-5 1.180.063 -2.471.852İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -59.056.486 -59.050.174Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-210.685 1.262.572İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -210.685 1.262.572Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -62.426.382 -30.361.887Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 25.516.263 -21.763.217Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 31.368.255 10.217.166İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)31.368.255 10.217.166Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 4.310.599 414.682Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 236.954 -1.354.811İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)236.954 -1.354.811Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)16 30.560.858 -9.341.945İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.740.173 20.269.455Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)7 248.534 5.935.360Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)7 -3.988.707 14.334.095Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları167.183.120 29.826.151Ödenen Faiz17.817.803 21.138.747Alınan Faiz28 -963.641 -198.412Vergi İadeleri (Ödemeleri)30 -28.092.066 -12.374.429YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-68.824.765 -85.592.881Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları10 0 264.288Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12-13 18.703.900 13.158.043Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18.703.900 12.470.273Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 687.770Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-13 -84.671.369 -102.240.799Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-78.544.927 -87.477.100Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.126.442 -14.763.699Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler6 -2.857.296 3.225.587İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-2.857.296 3.225.587FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-57.586.728 77.298.437Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-1.476.038 -3.405.068İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -1.476.038 -3.405.068İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri220.529.695 142.592.167Kredilerden Nakit Girişleri14 220.529.695 142.592.167Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-220.615.734 -40.948.327Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları14 -220.299.432 -40.447.912Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları14 -316.302 -500.415Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-39.170.489Ödenen Faiz29 -17.817.803 -21.138.747Alınan Faiz28 963.641 198.412YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)29.533.723 30.097.613Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi20 -371.088 -520.620NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 29.162.635 29.576.993DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ64.079.474 34.502.481DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ93.242.109 64.079.474Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 93.242.109 64.079.474Finansal Yatırımlar10 956 956Diğer Finansal Yatırımlar956 956Ticari Alacaklar164.532.189 114.778.342İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-5 5.157.935 6.337.998İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 159.374.254 108.440.344Diğer Alacaklar3.178.227 231.557İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3-6 2.857.296 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 320.931 231.557Stoklar8 213.360.188 151.544.258Peşin Ödenmiş Giderler9 22.211.343 45.465.500İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler22.211.343 45.465.500Diğer Dönen Varlıklar7 603.719 852.253İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar603.719 852.253ARA TOPLAM497.128.731 376.952.340TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR497.128.731 376.952.340DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar10 1.000 1.000Diğer Finansal Yatırımlar1.000 1.000Diğer Alacaklar877.365 756.054İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 877.365 756.054Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 11.884.526 11.704.256Maddi Duran Varlıklar314.864.823 283.102.633Arazi ve Arsalar12 54.437.517 54.437.517Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri12 28.246 31.459Binalar12 105.832.457 93.961.494Tesis, Makine ve Cihazlar12 83.882.732 69.101.107Taşıtlar12 2.521.200 3.231.913Mobilya ve Demirbaşlar12 40.936.105 32.924.788Özel Maliyetler12 26.884.636 18.667.716Taşıyıcı Bitkiler12 0 0Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar12 0 0Yapılmakta Olan Yatırımlar12 341.930 10.746.639Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar12 0 0Diğer Maddi Duran Varlıklar12 0 0Kullanım Hakkı Varlıkları12 61.855.196 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar20.051.232 17.879.769Şerefiye13 0 0İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar13 0 0Diğer Haklar13 41.887 54.961Patentler13 6.241.220 3.735.817Markalar13 10.464.178 10.200.364Lisanslar13 1.657.978 2.076.468Bilgisayar Yazılımları13 1.645.969 1.812.159Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri13 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 0 0Peşin Ödenmiş Giderler9 11.260.995 13.523.101İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11.260.995 13.523.101Ertelenmiş Vergi Varlığı30 16.389.931 7.972.430Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR437.185.068 334.939.243TOPLAM VARLIKLAR934.313.799 711.891.583KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar109.654.594 38.497.602İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar109.654.594 38.497.602Banka Kredileri14 86.056.393 38.497.602Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 23.598.201 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47.249.399 45.058.190İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47.249.399 45.058.190İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Ticari Borçlar151.410.249 125.323.886İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 151.410.249 125.323.886Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 15.845.640 11.535.041Diğer Borçlar382.649 145.695İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3-6 80.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 302.649 145.695Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)44.275.974 13.715.116İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 44.275.974 13.715.116Kısa Vadeli Karşılıklar17 1.856.484 2.887.598Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.856.484 2.887.598Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7 15.481.356 16.760.822İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15.481.356 16.760.822ARA TOPLAM386.156.345 253.923.950TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER386.156.345 253.923.950UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar119.764.637 123.303.647İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar119.764.637 123.303.647Banka Kredileri75.118.432 123.303.647Kiralama İşlemlerinden Borçlar44.646.205Uzun Vadeli Karşılıklar15.936.301 11.083.958Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 15.936.301 11.083.958Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 22.832.632 16.276.520TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER158.533.570 150.664.125TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER544.689.915 404.588.075ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar389.623.884 307.303.508Ödenmiş Sermaye20 149.798.932 149.798.932Geri Alınmış Paylar (-)20 -15.962.307 -14.486.269Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)74.859.446 76.218.781Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 74.859.446 76.218.781Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -4.064.750 -2.705.415Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 78.924.196 78.924.196Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.199.625 -828.537Yabancı Para Çevrim Farkları20 -1.199.625 -828.537Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24.996.383 19.459.242Yasal Yedekler20 24.996.383 19.459.242Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 70.924.495 1.502.178Net Dönem Karı veya Zararı86.206.560 75.639.181TOPLAM ÖZKAYNAKLAR389.623.884 307.303.508TOPLAM KAYNAKLAR934.313.799 711.891.583Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 1.166.946.159 943.150.462Satışların Maliyeti21 -684.386.219 -543.169.569TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)482.559.940 399.980.893BRÜT KAR (ZARAR)482.559.940 399.980.893Genel Yönetim Giderleri23 -56.641.775 -45.481.976Pazarlama Giderleri23 -280.141.010 -230.155.853Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -6.367.149 -4.451.905Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 67.010.595 47.071.163Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -53.454.985 -51.157.478ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)152.965.616 115.804.844Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 1.869.254 639.289Yatırım Faaliyetlerinden Giderler27 0 -22.727FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)154.834.870 116.421.406Finansman Gelirleri28 6.926.742 4.301.187Finansman Giderleri29 -49.664.264 -36.521.707SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)112.097.348 84.200.886Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-25.890.788 -8.561.705Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -27.412.343 -10.048.145Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 1.521.555 1.486.440SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)86.206.560 75.639.181DÖNEM KARI (ZARARI)86.206.560 75.639.181Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları86.206.560 75.639.181Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.359.335 440.846Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)20 -500.000Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -1.699.169 1.113.558Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler339.834 -172.712Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 339.834 -172.712Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-371.088 -520.620Yabancı Para Çevrim Farkları-371.088 -520.620DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.730.423 -79.774TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)84.476.137 75.559.407Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları84.476.137 75.559.407http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826720BIST