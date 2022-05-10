***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 18:49
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
149.798.932 -25.429.007 78.924.196 -2.638.876 -1.647.046 39.064.441 121.511.381 170.075.044 529.659.065 529.659.065
Transferler
170.075.044 -170.075.044 0
Dönem Karı (Zararı)
47.135.123 47.135.123 47.135.123
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.404.782 -593.672 1.811.110 1.811.110
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.241.282 2.241.282 -2.241.282 -2.241.282 -2.241.282
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-695.338 -695.338 -695.338
Dönem Sonu Bakiyeler
149.798.932 -27.670.289 78.924.196 -234.094 -2.240.718 41.305.723 288.649.805 47.135.123 575.668.678 575.668.678
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
149.798.932 -36.015.309 353.490.398 872.331 -7.083.800 49.650.743 240.113.597 256.056.383 1.006.883.275 1.006.883.275
Diğer Düzeltmeler
814.710 814.710 814.710
Transferler
8.200.896 247.855.487 -256.056.383 0 0
Dönem Karı (Zararı)
86.727.246 86.727.246 86.727.246
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.085.333 -1.882.272 203.061 203.061
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-423.947 423.947 -423.947 -423.947 -423.947
Dönem Sonu Bakiyeler
149.798.932 -36.439.256 353.490.398 2.957.664 -8.966.072 58.275.586 488.359.847 86.727.246 1.094.204.345 1.094.204.345
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-142.581.279 -105.764.757
Dönem Karı (Zararı)
86.727.246 47.135.123
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
86.727.246 47.135.123
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
33.133.789 36.168.211
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 23.640.414 20.041.729
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.569.610 -294.852
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.569.610 -294.852
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.237.972 1.023.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.625.506 805.908
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 612.466 217.125
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-16.896.202 10.910.146
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 1.872.562 3.465.056
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14-28 2.585.587 deli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5-25 -32.199.346 -12.303.662
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5-24 10.844.995 16.504.074
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 24.721.215 4.488.155
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-254.500.644 -167.873.513
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-102.425.992 -46.222.808
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-5 436.548 605.905
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -102.862.540 -46.828.713
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
441.198 -797.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 441.198 -797.930
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -236.133.583 -61.969.917
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -59.204.749 -17.012.959
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 163.937.619 -39.056.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 5.904.235 1.774.467
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -38.726 2.176
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16 40.304.252 21.957.099
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.284.898 -26.546.770
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7 -70.631.786 -23.822.427
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7 3.346.888 -2.724.343
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-134.639.609 -84.570.179
Ödenen Faiz
29 13.760.703 277.117
Alınan Faiz
28 -590.659 -1.031.431
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -21.630.174 -19.744.926
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
518.460 -695.338
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-40.292.814 -33.195.187
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.467 765.790
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 40.467 765.790
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-40.316.201 -33.519.987
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -30.019.054 -32.409.611
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -10.297.147 -1.110.376
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-17.080 -440.990
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
6 -17.080 -440.990
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
175.307.818 -28.132.663
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-423.947 -2.241.282
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -423.947 -2.241.282
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
321.237.937 12.904.301
Kredilerden Nakit Girişleri
14 321.237.937 12.904.301
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-132.336.128 -39.549.996
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -122.845.877 -28.532.739
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
14 -9.490.251 -11.017.257
Ödenen Faiz
29 -13.760.703 -277.117
Alınan Faiz
28 590.659 1.031.431
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.566.275 -167.092.607
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
20 -1.882.272 -593.672
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.448.547 -167.686.279
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 111.399.760 296.601.025
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 101.951.213 128.914.746
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 101.951.347 111.399.760
Ticari Alacaklar
324.309.982 231.159.375
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 2.833.243 3.269.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 321.476.739 227.889.584
Diğer Alacaklar
1.196.855 1.564.013
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-6 960.251 943.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 236.604 620.842
Stoklar
8 904.249.718 668.116.135
Peşin Ödenmiş Giderler
9 157.352.140 85.230.518
Diğer Dönen Varlıklar
7 240.337.619 169.705.833
ARA TOPLAM
1.729.397.661 1.267.175.634
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.729.397.661 1.267.175.634
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
10 317.855 1.000
Diğer Alacaklar
2.294.414 2.351.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.294.414 2.351.374
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 28.232.417 28.232.417
Maddi Duran Varlıklar
12 742.234.812 725.296.572
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 112.078.345 65.427.997
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 49.378.919 42.536.836
Peşin Ödenmiş Giderler
9 10.824.610 23.741.483
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 46.457.545 41.723.509
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
991.818.917 929.311.188
TOPLAM VARLIKLAR
2.721.216.578 2.196.486.822
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 234.798.178 60.034.142
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
188.652.016 159.570.041
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
138.682.418 130.085.220
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 138.682.418 130.085.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
49.969.598 29.484.821
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 49.969.598 29.484.821
Ticari Borçlar
616.096.840 484.358.567
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 616.096.840 484.358.567
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 35.100.707 29.196.472
Diğer Borçlar
742.476 781.202
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 742.476 781.202
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 165.153.991 124.849.739
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 23.223.826 21.599.995
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 4.241.817 4.145.722
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 9.725.184 5.861.925
ARA TOPLAM
1.277.735.035 890.397.805
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.277.735.035 890.397.805
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
238.912.636 195.582.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
238.912.636 195.582.597
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 72.232.881 45.806.230
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 166.679.755 149.776.367
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.243.704 16.291.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 16.243.704 16.291.703
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 94.120.858 87.331.442
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
349.277.198 299.205.742
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.627.012.233 1.189.603.547
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.094.204.345 1.006.883.275
Ödenmiş Sermaye
20 149.798.932 149.798.932
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -36.439.256 -36.015.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
356.448.062 354.362.729
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 356.448.062 354.362.729
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 2.957.664 872.331
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 353.490.398 353.490.398
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.966.072 -7.083.800
Yabancı Para Çevrim Farkları
20 -8.966.072 -7.083.800
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
58.275.586 49.650.743
Yasal Yedekler
20 58.275.586 49.650.743
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 488.359.847 240.113.597
Net Dönem Karı veya Zararı
86.727.246 256.056.383
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.094.204.345 1.006.883.275
TOPLAM KAYNAKLAR
2.721.216.578 2.196.486.822
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 1.133.007.614 529.770.058
Satışların Maliyeti
22 -778.065.327 -348.555.031
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
354.942.287 181.215.027
BRÜT KAR (ZARAR)
354.942.287 181.215.027
Genel Yönetim Giderleri
23 -26.820.724 -17.524.038
Pazarlama Giderleri
23 -200.287.694 -106.708.198
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -3.360.207 -1.634.952
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 82.045.457 44.447.286
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -71.291.134 -42.171.099
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
135.227.985 57.624.026
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 572.623 258.899
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
135.800.608 57.882.925
Finansman Gelirleri
28 9.042.365 13.707.901
Finansman Giderleri
29 -33.394.512 -19.967.548
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
111.448.461 51.623.278
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-24.721.215 -4.488.155
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -23.254.005 -5.752.627
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -1.467.210 1.264.472
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
86.727.246 47.135.123
DÖNEM KARI (ZARARI)
86.727.246 47.135.123
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
86.727.246 47.135.123
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 31 0,57895800 0,31465600
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.085.334 2.404.782
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 2.673.505 3.083.054
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-588.171 -678.272
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -588.171 -678.272
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.882.272 -593.672
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.882.272 -593.672
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
203.062 1.811.110
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
86.930.308 48.946.233
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
86.930.308 48.946.233
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028719
BIST