***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler149.798.932 -25.429.007 78.924.196 -2.638.876 -1.647.046 39.064.441 121.511.381 170.075.044 529.659.065 529.659.065Transferler170.075.044 -170.075.044 0Dönem Karı (Zararı)47.135.123 47.135.123 47.135.123Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.404.782 -593.672 1.811.110 1.811.110Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-2.241.282 2.241.282 -2.241.282 -2.241.282 -2.241.282Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-695.338 -695.338 -695.338Dönem Sonu Bakiyeler149.798.932 -27.670.289 78.924.196 -234.094 -2.240.718 41.305.723 288.649.805 47.135.123 575.668.678 575.668.678Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler149.798.932 -36.015.309 353.490.398 872.331 -7.083.800 49.650.743 240.113.597 256.056.383 1.006.883.275 1.006.883.275Diğer Düzeltmeler814.710 814.710 814.710Transferler8.200.896 247.855.487 -256.056.383 0 0Dönem Karı (Zararı)86.727.246 86.727.246 86.727.246Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.085.333 -1.882.272 203.061 203.061Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-423.947 423.947 -423.947 -423.947 -423.947Dönem Sonu Bakiyeler149.798.932 -36.439.256 353.490.398 2.957.664 -8.966.072 58.275.586 488.359.847 86.727.246 1.094.204.345 1.094.204.345Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-142.581.279 -105.764.757Dönem Karı (Zararı)86.727.246 47.135.123Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)86.727.246 47.135.123Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler33.133.789 36.168.211Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13 23.640.414 20.041.729Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.569.610 -294.852Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -1.569.610 -294.852Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.237.972 1.023.033Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 2.625.506 805.908Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 612.466 217.125Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-16.896.202 10.910.146Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 1.872.562 3.465.056Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14-28 2.585.587 deli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri5-25 -32.199.346 -12.303.662Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri5-24 10.844.995 16.504.074Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 24.721.215 4.488.155İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-254.500.644 -167.873.513Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-102.425.992 -46.222.808İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3-5 436.548 605.905İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -102.862.540 -46.828.713Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler441.198 -797.930İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 441.198 -797.930Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -236.133.583 -61.969.917Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -59.204.749 -17.012.959Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 163.937.619 -39.056.871Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 5.904.235 1.774.467Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -38.726 2.176Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)16 40.304.252 21.957.099İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-67.284.898 -26.546.770Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)7 -70.631.786 -23.822.427Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)7 3.346.888 -2.724.343Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-134.639.609 -84.570.179Ödenen Faiz29 13.760.703 277.117Alınan Faiz28 -590.659 -1.031.431Vergi İadeleri (Ödemeleri)30 -21.630.174 -19.744.926Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)518.460 -695.338YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-40.292.814 -33.195.187Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri40.467 765.790Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 40.467 765.790Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-40.316.201 -33.519.987Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -30.019.054 -32.409.611Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -10.297.147 -1.110.376Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-17.080 -440.990İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler6 -17.080 -440.990FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI175.307.818 -28.132.663İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-423.947 -2.241.282İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -423.947 -2.241.282Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri321.237.937 12.904.301Kredilerden Nakit Girişleri14 321.237.937 12.904.301Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-132.336.128 -39.549.996Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları14 -122.845.877 -28.532.739Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları14 -9.490.251 -11.017.257Ödenen Faiz29 -13.760.703 -277.117Alınan Faiz28 590.659 1.031.431YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.566.275 -167.092.607Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi20 -1.882.272 -593.672NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.448.547 -167.686.279DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 111.399.760 296.601.025DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 101.951.213 128.914.746Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 101.951.347 111.399.760Ticari Alacaklar324.309.982 231.159.375İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-5 2.833.243 3.269.791İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 321.476.739 227.889.584Diğer Alacaklar1.196.855 1.564.013İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3-6 960.251 943.171İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 236.604 620.842Stoklar8 904.249.718 668.116.135Peşin Ödenmiş Giderler9 157.352.140 85.230.518Diğer Dönen Varlıklar7 240.337.619 169.705.833ARA TOPLAM1.729.397.661 1.267.175.634TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.729.397.661 1.267.175.634DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar10 317.855 1.000Diğer Alacaklar2.294.414 2.351.374İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.294.414 2.351.374Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 28.232.417 28.232.417Maddi Duran Varlıklar12 742.234.812 725.296.572Kullanım Hakkı Varlıkları12 112.078.345 65.427.997Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 49.378.919 42.536.836Peşin Ödenmiş Giderler9 10.824.610 23.741.483Ertelenmiş Vergi Varlığı30 46.457.545 41.723.509TOPLAM DURAN VARLIKLAR991.818.917 929.311.188TOPLAM VARLIKLAR2.721.216.578 2.196.486.822KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar14 234.798.178 60.034.142Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları188.652.016 159.570.041İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları138.682.418 130.085.220Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14 138.682.418 130.085.220İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları49.969.598 29.484.821Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 49.969.598 29.484.821Ticari Borçlar616.096.840 484.358.567İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 616.096.840 484.358.567Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 35.100.707 29.196.472Diğer Borçlar742.476 781.202İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 742.476 781.202Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 165.153.991 124.849.739Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 23.223.826 21.599.995Kısa Vadeli Karşılıklar17 4.241.817 4.145.722Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7 9.725.184 5.861.925ARA TOPLAM1.277.735.035 890.397.805TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.277.735.035 890.397.805UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar238.912.636 195.582.597İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar238.912.636 195.582.597Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 72.232.881 45.806.230Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar14 166.679.755 149.776.367Uzun Vadeli Karşılıklar16.243.704 16.291.703Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 16.243.704 16.291.703Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 94.120.858 87.331.442TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER349.277.198 299.205.742TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.627.012.233 1.189.603.547ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.094.204.345 1.006.883.275Ödenmiş Sermaye20 149.798.932 149.798.932Geri Alınmış Paylar (-)20 -36.439.256 -36.015.309Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)356.448.062 354.362.729Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 356.448.062 354.362.729Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 2.957.664 872.331Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 353.490.398 353.490.398Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-8.966.072 -7.083.800Yabancı Para Çevrim Farkları20 -8.966.072 -7.083.800Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler58.275.586 49.650.743Yasal Yedekler20 58.275.586 49.650.743Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 488.359.847 240.113.597Net Dönem Karı veya Zararı86.727.246 256.056.383TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.094.204.345 1.006.883.275TOPLAM KAYNAKLAR2.721.216.578 2.196.486.822Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 1.133.007.614 529.770.058Satışların Maliyeti22 -778.065.327 -348.555.031TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)354.942.287 181.215.027BRÜT KAR (ZARAR)354.942.287 181.215.027Genel Yönetim Giderleri23 -26.820.724 -17.524.038Pazarlama Giderleri23 -200.287.694 -106.708.198Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -3.360.207 -1.634.952Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 82.045.457 44.447.286Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -71.291.134 -42.171.099ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)135.227.985 57.624.026Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 572.623 258.899FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)135.800.608 57.882.925Finansman Gelirleri28 9.042.365 13.707.901Finansman Giderleri29 -33.394.512 -19.967.548SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)111.448.461 51.623.278Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-24.721.215 -4.488.155Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -23.254.005 -5.752.627Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 -1.467.210 1.264.472SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)86.727.246 47.135.123DÖNEM KARI (ZARARI)86.727.246 47.135.123Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları86.727.246 47.135.123Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 31 0,57895800 0,31465600Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.085.334 2.404.782Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 2.673.505 3.083.054Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-588.171 -678.272Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 -588.171 -678.272Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.882.272 -593.672Yabancı Para Çevrim Farkları-1.882.272 -593.672DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)203.062 1.811.110TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)86.930.308 48.946.233Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları86.930.308 48.946.233http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028719BIST