***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu, 26 Mayıs 2021 tarihinde aldığı 18 numralı karar ileDenetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığa Sn. Ertuğrul Bertan KAYA ve üyeliğe Sn. İzzet SÜMER' in getirilmesineAday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmek suretiyle 4 üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Ertuğrul Bertan KAYA ve üyeliğe Sn. İzzet SÜMER, Sn. Şükran BALÇIK ve Sn. Tuba BEKTAŞ' ın getirilmesineRiskin Erken Saptanması Komitesi'nin başkanını Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmek suretiyle 5 kişiden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. İzzet SÜMER ve üyeliğe Sn. Ertuğrul Bertan KAYA, Sn. Şükran BALÇIK, Sn. Nimet EŞELİOĞLU ve Sn. Tevfik ALTOP' un getirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938262BIST