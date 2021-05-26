***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
26.05.2021 18:10
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu, 26 Mayıs 2021 tarihinde aldığı 18 numralı karar ile
Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığa Sn. Ertuğrul Bertan KAYA ve üyeliğe Sn. İzzet SÜMER' in getirilmesine
Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmek suretiyle 4 üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Ertuğrul Bertan KAYA ve üyeliğe Sn. İzzet SÜMER, Sn. Şükran BALÇIK ve Sn. Tuba BEKTAŞ' ın getirilmesine
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin başkanını Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmek suretiyle 5 kişiden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. İzzet SÜMER ve üyeliğe Sn. Ertuğrul Bertan KAYA, Sn. Şükran BALÇIK, Sn. Nimet EŞELİOĞLU ve Sn. Tevfik ALTOP' un getirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938262
BIST
18:051.427
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 26,84
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.427
En Düşük
1.393
18:058,4531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0087
|Açılış
|: 8,4400
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|Önceki Kapanış
|: 8,4300
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8,4695
En Düşük
8,4135
18:0510,3223
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0464
|Açılış
|: 10,3000
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|Önceki Kapanış
|: 10,3050
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10,3718
En Düşük
10,3064
18:05517,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,54
|Açılış
|: 517,29
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|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|336,60
|888.808
|% 10,00
|
|RYSAS
|3,74
|5.209.397
|% 10,00
|
|AYCES
|76,55
|4.941.150
|% 9,99
|
|SUMAS
|61,15
|424.815
|% 9,98
|
|MAALT
|220,90
|36.275.822
|% 9,96
|
|KUTPO
|49,50
|4.597.362
|% -10,00
|
|DERHL
|6,58
|48.813.451
|% -9,99
|
|METUR
|29,74
|51.388.077
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.695.757
|% -9,97
|
|ESCOM
|5,90
|73.371.580
|% -9,37
|
|GARAN
|8,13
|1.978.041.151
|% 4,23
|
|THYAO
|13,05
|1.132.503.875
|% 1,16
|
|TRILC
|48,10
|1.063.436.167
|% 1,95
|
|KOZAL
|125,50
|912.151.812
|% 2,45
|
|KARSN
|4,85
|688.588.361
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,17
|659.035.216
|% 2,36
|
|EKGYO
|1,90
|485.713.476
|% 2,70
|
|GARAN
|8,13
|1.978.041.151
|% 4,23
|
|SKBNK
|1,12
|176.943.236
|% 1,82
|
|TSKB
|1,36
|207.020.015
|% 3,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4511
|8,4531
|% -0,10
|
|Euro
|10,3146
|10,3223
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,9014
|11,9611
|% -0,29
|
|Frank
|9,3816
|9,4381
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2471
|2,2583
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|4,25
|
|Altın Gr.
|517
|517
|0,36
|
|Cumhuriyet
|3.418
|3.470
|25,00
|
|Tam
|3.402
|3.487
|22,45
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|10,86
|
|Çeyrek
|825
|844
|5,43
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,86
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,57
|-0,05
|
|B. Petrol
|68,65
|68,65
|0,16
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CUSAN
Yüzde 4.84 oranında artışla 7.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 313, 417 adet işlem
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17:58SEYKM
Yüzde 8.25 oranında artışla 25.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 351, 861 adet işlem
-
17:57DZGYO
Yüzde 6.11 oranında artışla 1.91 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 399, 156 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 71 üstünde . İşlem hacmi 15, 565.00 milyon TL de
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17:55MARTI
Yüzde 4.72 oranında artışla 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 309, 596 adet işlem