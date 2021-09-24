***YATVK* *AKTIF* *MGROS* *DENIZ* *A1CAP* *TEBCE* *ISFIN* *DENFA* *YKBNK* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve









***YATVK******AKTIF******MGROS******DENIZ******A1CAP******TEBCE******ISFIN******DENFA******YKBNK******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler A1CAP, AKTIF, DENFA, DENIZ, ISFIN, MGROS, TEBCE, VAKBN, YATVK, YKBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüA1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A1CAP TRFA1CP92111 FİNANSMAN BONOSU 24.09.2021 İtfaAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK9E92117 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 24.09.2021 İtfaDENİZ FAKTORİNG A.Ş. DENFA TRFDZFKK2111 FİNANSMAN BONOSU 24.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK42220 FİNANSMAN BONOSU 24.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK2115 FİNANSMAN BONOSU 24.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN92117 FİNANSMAN BONOSU 24.09.2021 İtfaMİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI62319 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 24.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeTEB FİNANSMAN A.Ş. TEBCE TRFTBTF62227 FİNANSMAN BONOSU 24.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRSVKFB92925 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 24.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeYATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKSA2119 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK62218 FİNANSMAN BONOSU 24.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKK2117 FİNANSMAN BONOSU 24.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965181BIST