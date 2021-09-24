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***YATVK* *AKTIF* *MGROS* *DENIZ* *A1CAP* *TEBCE* *ISFIN* *DENFA* *YKBNK* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve

24.09.2021 17:10



***YATVK******AKTIF******MGROS******DENIZ******A1CAP******TEBCE******ISFIN******DENFA******YKBNK******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler A1CAP, AKTIF, DENFA, DENIZ, ISFIN, MGROS, TEBCE, VAKBN, YATVK, YKBNK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A1CAP TRFA1CP92111 FİNANSMAN BONOSU 24.09.2021 İtfa
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK9E92117 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 24.09.2021 İtfa
DENİZ FAKTORİNG A.Ş. DENFA TRFDZFKK2111 FİNANSMAN BONOSU 24.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK42220 FİNANSMAN BONOSU 24.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK2115 FİNANSMAN BONOSU 24.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN92117 FİNANSMAN BONOSU 24.09.2021 İtfa
MİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI62319 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 24.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TEB FİNANSMAN A.Ş. TEBCE TRFTBTF62227 FİNANSMAN BONOSU 24.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRSVKFB92925 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 24.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKSA2119 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK62218 FİNANSMAN BONOSU 24.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKK2117 FİNANSMAN BONOSU 24.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965181


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PKENT 2.364,80 5.081.559 % 10,00  
TKURU 210,10 8.440.780 % 10,00  
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