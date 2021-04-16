***YATVK* *MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***YATVK******MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDYVKS12326 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 1.Kupon Dönemi Kâr Payı Ödemesi AçıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler MPARKYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.Kaynak Kuruluş MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 12.01.2023Vade (Gün Sayısı) 727Kar Payı/Getiri Oranı Türü DeğişkenKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5,7918Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDYVKS12326Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.01.2021Satışa Başlanma Tarihi 14.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 14.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 15.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 70.000.000Kupon Sayısı 8Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 16.04.2021 15.04.2021 16.04.2021 4,8515 19,4593 20,9274 3.396.050 Evet2 16.07.2021 14.07.2021 16.07.2021 5,7918 23,2308 25,33633 15.10.2021 14.10.2021 15.10.20214 14.01.2022 13.01.2022 14.01.20225 15.04.2022 14.04.2022 15.04.20226 14.07.2022 13.07.2022 14.07.20227 13.10.2022 12.10.2022 13.10.20228 12.01.2023 11.01.2023 12.01.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.01.2023 11.01.2023 12.01.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRDYVKS12326 ISIN kodlu kira sertifikasının 1.Kupon dönemine ilişkin 3.396.050,00-TL'lik kar payı ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928778BIST