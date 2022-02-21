***YATVK* *MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
21.02.2022 14:49
***YATVK******MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDYVKS52215 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 3.Kupon Dönemi Kâr Payı Ödemesi Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler MPARK
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
Kaynak Kuruluş MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 25.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 366
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Değişken
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5,9943
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDYVKS52215
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.05.2021
Satışa Başlanma Tarihi 21.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 24.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000
Kupon Sayısı 4
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.08.2021 20.08.2021 23.08.2021 5,3585 21,4929 23,2899 13.396.249,98 Evet
2 22.11.2021 19.11.2021 22.11.2021 5,4486 21,8543 23,7133 13.621.499,97 Evet
3 21.02.2022 18.02.2022 21.02.2022 5,3189 21,224 23,1041 13.297.249,97 Evet
4 25.05.2022 24.05.2022 25.05.2022 5,9943 24,0431 26,3013
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.05.2022 24.05.2022 25.05.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRDYVKS52215 ISIN kodlu kira sertifikasının 3.kupon ödeme dönemine ilişkin 13.297.249,97 TL'lik kar payı ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003140
BIST