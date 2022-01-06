***YATVK* *ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
06.01.2022 18:27
***YATVK******ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDYVKS32233 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracı Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ZOREN
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Kaynak Kuruluş Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 10.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 63
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5,8685%
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 34,00%
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 39,15%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDYVKS32233
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.01.2022
Satışa Başlanma Tarihi 05.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 06.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000
Kupon Sayısı 1
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Zorlu Holding A.Ş.
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.03.2022 09.03.2022 10.03.2022 5,8685
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 63 gün vadeli, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 80.000.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989565
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