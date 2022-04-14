***YATVK* *ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
14.04.2022 18:14
***YATVK******ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDYVKS42216 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ZOREN
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni İtfa ve Getiri Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Kaynak Kuruluş Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 14.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 209
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 13,4562
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 23,50
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,67
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDYVKS42216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi 16.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 17.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 61.980.000
Kupon Sayısı 1
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Zorlu Holding A.Ş.
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.04.2022 13.04.2022 14.04.2022 13,4562 8.340.127,95 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.04.2022 13.04.2022 14.04.2022 61.980.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
"Sermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 209 gün vadeli, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 61.980.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının ana para ve getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020786
BIST